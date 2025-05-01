Asus выпустила видеокарту ROG Astral GeForce RTX 5080 для фанатов игры DOOM01.05.25
Бренд Asus Republic of Gamers (ROG) объявил о партнёрстве с Bethesda и id Software. В рамках сотрудничества будет выпущена специальная версия видеокарты GeForce RTX 5080, оформленная в стиле шутера DOOM: The Dark Ages. Новинка получила название ROG Astral GeForce RTX 5080 DOOM Edition и войдёт в комплект с копией новой игры от id Software.
Ключевым отличием ROG Astral GeForce RTX 5080 DOOM Edition стало уникальное оформление кожуха системы охлаждения и вентиляторов, выдержанное в эстетике вселенной DOOM. Технически же перед пользователями — знакомая модель серии ROG Astral, оснащённая системой заводского разгона.
Видеокарта комплектуется мощной системой охлаждения и занимает в корпусе четыре слота расширения. Графический процессор устройства работает на частоте до 2760 МГц в стандартном режиме и до 2790 МГц в режиме разгона OC, что выше базовых 2617 МГц у референсной версии RTX 5080.
На данный момент стоимость специального набора с видеокартой и копией DOOM: The Dark Ages не раскрыта. Ожидается, что подробности появятся ближе к официальному релизу.
Игра станет доступной на ПК, Xbox Series X|S и PlayStation 5, а подписчики Game Pass смогут играть с первого дня без дополнительной оплаты.
Разработчики показали новые фрагменты геймплея, подчеркнув мрачную атмосферу и уникальный стиль игры, вдохновленный тёмным фэнтези. Doom: The Dark Ages сочетает традиционную динамику серии с элементами средневековой эстетики.
Предварительные заказы уже доступны. В украинском Steam базовая версия стоит 2449 гривен, а расширенное издание Premium Edition обойдётся в 3499 гривен.
Системные требования Doom: The Dark Ages разрешении 1080p с частотой 60 кадров в секунду:
- Процессор: 8-ядерный AMD Zen 2 или Intel Core 10-го поколения
- Оперативная память: 16 ГБ
- Графический адаптер: с поддержкой трассировки лучей и минимум 8 ГБ видеопамяти (например, GeForce RTX 2060 Super или Radeon RX 6600)
- Хранилище: 100 ГБ свободного места на NVMe SSD
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Asus выпустила видеокарту ROG Astral GeForce RTX 5080 для фанатов игры DOOM Asus Doom видеокарта игры
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