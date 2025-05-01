Asus випустила відеокарту ROG Astral GeForce RTX 5080 для фанів гри DOOM01.05.25
Бренд Asus Republic of Gamers (ROG) оголосив про партнерство з Bethesda та id Software. В рамках співпраці буде випущено спеціальну версію відеокарти GeForce RTX 5080, оформлену в стилі шутера DOOM: The Dark Ages. Новинка отримала назву ROG Astral GeForce RTX 5080 DOOM Edition та увійде в комплект із копією нової гри від id Software.
Ключовою відмінністю ROG Astral GeForce RTX 5080 DOOM Edition стало унікальне оформлення кожуха системи охолодження та вентиляторів, витримане в естетиці всесвіту DOOM. Технічно перед користувачами — знайома модель серії ROG Astral, оснащена системою заводського розгону.
Відеокарта комплектується потужною системою охолодження та займає в корпусі чотири слоти розширення. Графічний процесор пристрою працює на частоті до 2760 МГц у стандартному режимі та до 2790 МГц у режимі розгону OC, що вище за базові 2617 МГц у референсної версії RTX 5080.
На даний момент вартість спеціального набору з відеокартою та копією DOOM: The Dark Ages не розкрито. Очікується, що подробиці з’являться ближчими до офіційного релізу.
Гра стане доступною на ПК, Xbox Series X|S та PlayStation 5, а передплатники Game Pass зможуть грати з першого дня без додаткової оплати.
Розробники показали нові фрагменти геймплею, підкресливши похмуру атмосферу та унікальний стиль гри, натхненний темним фентезі. Doom: The Dark Ages поєднує традиційну динаміку серії з елементами середньовічної естетики.
Попередні замовлення доступні. В українському Steam базова версія коштує 2449 гривень, а розширене видання Premium Edition коштуватиме 3499 гривень.
Системні вимоги Doom: The Dark Ages роздільній здатності 1080p з частотою 60 кадрів за секунду:
- Процесор: 8-ядерний AMD Zen 2 або Intel Core 10-го покоління
- Оперативна пам’ять: 16 ГБ
- Графічний адаптер: з підтримкою трасування променів та мінімум 8 ГБ відеопам’яті (наприклад, GeForce RTX 2060 Super або Radeon RX 6600)
- Сховище: 100 ГБ вільного місця на NVMe SSD
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Asus випустила відеокарту ROG Astral GeForce RTX 5080 для фанів гри DOOM Asus Doom відеокарта ігри
ASUS Republic of Gamers (ROG) оголосив про партнерство з Bethesda та id Software. В рамках співпраці буде випущено спеціальну версію відеокарти GeForce RTX 5080
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