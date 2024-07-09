ASUS выпустила первый мини-компьютер линейки ROG NUC с видеокартами GeForce RTX 40-й серии09.07.24
Компания ASUSTeK Computer официально анонсировала игровой мини-ПК ROG NUC, который был впервые представлен на выставке CES 2024 в январе. Устройство выполнено в компактном корпусе с размерами 270x180x50 мм, основано на платформе Intel Core Ultra (Meteor Lake) и оснащено дискретными видеокартами серии GeForce RTX 40.
Мини-ПК ASUS ROG NUC (Scorpion Canyon) представлен в двух конфигурациях. Базовая версия включает процессор Core Ultra 7 155H и видеокарту GeForce RTX 4060 Laptop, а топовая версия оснащена процессором Core Ultra 9 185H и видеокартой GeForce RTX 4070 Laptop. Обе модели поддерживают установку двух модулей оперативной памяти SO-DIMM DDR5-5600 и трех NVMe-накопителей M.2 с интерфейсом PCI Express 4.0.
Сетевые возможности устройства включают 2,5-гигабитный Ethernet и беспроводной модуль Wi-Fi 6E. Среди других особенностей мини-ПК можно отметить наличие порта Thunderbolt 4, систему охлаждения на основе испарительной камеры и светодиодную подсветку ASUS AURA Sync RGB. Для питания используется внешний адаптер мощностью 330 Вт.
Рекомендованные цены на ASUS ROG NUC (Scorpion Canyon) не были объявлены, но европейские магазины предлагают barebone-версии по цене около €1470 и €1750 в зависимости от конфигурации CPU и GPU.
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