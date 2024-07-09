ASUS випустила перший міні-комп’ютер лінійки ROG NUC з відеокартами GeForce RTX 40 серії

Компанія ASUSTeK Computer офіційно анонсувала ігровий міні-ПК ROG NUC, який був вперше представлений на виставці CES 2024 у січні. Пристрій виконаний у компактному корпусі з розмірами 270x180x50 мм, заснований на платформі Intel Core Ultra (Meteor Lake) та оснащений дискретними відеокартами серії GeForce RTX 40.

Міні-ПК ASUS ROG NUC (Scorpion Canyon) представлений у двох конфігураціях. Базова версія включає процесор Core Ultra 7 155H та відеокарту GeForce RTX 4060 Laptop, а топова версія оснащена процесором Core Ultra 9 185H та відеокартою GeForce RTX 4070 Laptop. Обидві моделі підтримують встановлення двох модулів оперативної пам’яті SO-DIMM DDR5-5600 та трьох NVMe-накопичувачів M.2 з інтерфейсом PCI Express 4.0.

Мережні можливості пристрою включають 2,5-гігабітний Ethernet та бездротовий модуль Wi-Fi 6E. Серед інших особливостей міні-ПК можна відзначити наявність порту Thunderbolt 4, систему охолодження на основі випарної камери та світлодіодне підсвічування ASUS AURA Sync RGB. Для живлення використовують зовнішній адаптер потужністю 330 Вт.

Рекомендовані ціни на ASUS ROG NUC (Scorpion Canyon) не були оголошені, але європейські магазини пропонують barebone-версії за ціною близько 1470 євро і 1750 євро в залежності від конфігурації CPU і GPU.