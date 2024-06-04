ASUS ROG Ally X — новую игровую приставку анонсировали на Computex

ASUS анонсировала новую игровую приставку ROG Ally X, улучшенную по сравнению с предыдущими моделями, которые уже побывали у нас в Тестовой лаборатории.

Эта обновленная модель была разработана с учетом отзывов пользователей и включает значительные улучшения:

Процессор AMD Ryzen Z1 Extreme остается в основе устройства.

Увеличен объем оперативной памяти до 24 ГБ двухканальной LPDDR5X-7500, что улучшает производительность.

Объем SSD в топовой модификации увеличился до 1 ТБ.

Новая материнская плата поддерживает формфактор M.2 2280, что упрощает замену и модернизацию SSD.

Емкость аккумулятора удвоилась до 80 Вт*ч, что значительно увеличивает время автономной работы. Вес устройства увеличился всего на 70 г.

Вес устройства увеличился всего на 70 г. Установлены более прочные джойстики и два разъема USB-C вместо XG Mobile.

ASUS ROG Ally X поступит в продажу по цене от $799 и будет доступен уже в следующем месяце.

Впечатления от ASUS ROG Ally на AMD Ryzen Z1 Extreme

Как для портативной консоли, при нашей редакции ПК-ориентированности, ASUS ROG Ally дает классный пользовательский опыт. Прежде всего, она удобна и не утомляет ни тело, ни глаза. Здесь повлияла и эргономика, и качественный дисплей. Игры яркие, объекты четкие и выразительные. Да и Armory Crate содержит набор профилей настроек, улучшающих восприятие.

Что касается железа, то его достаточно для умеренной игровой нагрузки в условиях спецификаций экстрим-версии чипа AMD. Пока ROG Ally мощнее Steam Deck. Вопрос за ближайший ли год ASUS сможет переманить к себе много пользователей приставки Valve. Если нет, то отрыв производительности сократится со следующим поколением, выйдут новые игры. Хотя сейчас следует отметить, что разработчики вспомнили слово «оптимизация». Большие миры и крутая графика с множеством скриптов снова вмещается в сотню-другую гигабайт. До этого раздувание объемов происходило в геометрической прогрессии. Единственное, что стоит нарастить SSD в портативной консоли.

Относительно процесса игры и настроек мы подбирали их с учетом баланса между производительностью и качеством. Так или иначе, какие компромиссы приходится делать. К тому же, изменяя разное разрешение, можно получить больше кадров в секунду и продлить время автономной работы. Классно, что на официальном сайте ASUS есть публикации с описанием оптимальных настроек для популярных игр. Не придется действовать методом «тика». А еще круче то, что ограничений совместимости практически нет. Разве что игра «не знает», что делать с контроллерами, но это редкость.

Неожиданным стало то, что кроме как в качестве портативной консоли, ASUS ROG Ally можно использовать и стационарно, подключив клавиатуру, мышку, внешний монитор и внешнюю фирменную видеокарту ROG XG Mobile (такую мы видели вместе с игровыми ноутбуками ROG Flow). Еще бы чуть-чуть и это был игровой девайс с возможностями офисного ноутбука (в последнее время такое утверждается постоянно). Но небольшая автономность играет против обоих сценариев.

Опыт с Windows 11 бывает разный, но здесь с точки зрения управления максимально понятно – он никакой. Однако ничто не мешает почитать форумы и установить на ROG Ally оболочки, которые лучше приспособлены к игровым консолям.

В наших впечатлениях кажется что отрицательных выводов более чем положительных, однако их совокупный вес мизерный, кроме автономности, по сравнению с тем насколько удачной оказалась ASUS ROG Ally как игровой портативный девайс.