ASUS ROG Ally X – нову ігрову приставку анонсували на Computex

ASUS анонсувала нову ігрову приставку ROG Ally X, покращену порівняно з попередніми моделями, які вже побували у нас у Тестовій лабораторії.

Ця оновлена ​​модель була розроблена з урахуванням відгуків користувачів та включає значні покращення:

Процесор AMD Ryzen Z1 Extreme залишається в основі пристрою.

Збільшено обсяг оперативної пам’яті до 24 ГБ двоканальної LPDDR5X-7500, що покращує продуктивність.

Обсяг SSD у топовій модифікації збільшився до 1 ТБ.

Нова материнська плата підтримує формфактор M.2 2280, що спрощує заміну та модернізацію SSD.

Ємність акумулятора подвоїлася до 80 Вт*год, що значно збільшує час автономної роботи. Вага пристрою збільшилася лише на 70 р.

Вага пристрою збільшилася лише на 70 р. Встановлені міцніші джойстики та два роз’єми USB-C замість XG Mobile.

ASUS ROG Ally X надійде у продаж за ціною від $799 і буде доступний вже наступного місяця.

Враження від ASUS ROG Ally на AMD Ryzen Z1 Extreme

Як для портативної консолі, при нашій редакції ПК-орієнтованості, ASUS ROG Ally дає класний досвід користувача. Насамперед, вона зручна і не втомлює ні тіло, ні очі. Тут вплинула і ергономіка, якісний дисплей. Ігри яскраві, об’єкти чіткі та виразні. Та й Armory Crate містить набір профілів налаштувань, що покращують сприйняття.

Щодо заліза, то його достатньо для помірного ігрового навантаження в умовах специфікацій екстрим-версії чіпа AMD. Поки що ROG Ally потужніший за Steam Deck. Питання за найближчий рік ASUS зможе переманити багато користувачів приставки Valve. Якщо ні, відрив продуктивності скоротиться з наступним поколінням, вийдуть нові ігри. Хоча зараз слід зазначити, що розробники згадали слово «оптимізація». Великі світи та крута графіка з безліччю скриптів знову вміщується в сотню-другу гігабайт. До цього роздування обсягів відбувалося у геометричній прогресії. Єдине, що варто збільшити SSD в портативної консолі.

Щодо процесу гри та налаштувань ми підбирали їх з урахуванням балансу між продуктивністю та якістю. Так чи інакше, які компроміси доводиться робити. До того ж, змінюючи різну роздільну здатність, можна отримати більше кадрів за секунду і продовжити час автономної роботи. Добре, що на офіційному сайті ASUS є публікації з описом оптимальних налаштувань для популярних ігор. Не доведеться діяти методом “тіка”. А ще крутіше те, що обмежень сумісності практично немає. Хіба що гра не знає, що робити з контролерами, але це рідкість.

Несподіваним стало те, що крім як портативної консолі, ASUS ROG Ally можна використовувати і стаціонарно, підключивши клавіатуру, мишку, зовнішній монітор і зовнішню фірмову відеокарту ROG XG Mobile (таку ми бачили разом з ігровими ноутбуками ROG Flow). Ще б пак трохи і це був ігровий девайс з можливостями офісного ноутбука (останнім часом таке стверджується постійно). Але невелика автономність грає проти обох сценаріїв.

Досвід з Windows 11 буває різним, але тут з точки зору управління максимально зрозуміло – він ніякий. Однак ніщо не заважає почитати форуми та встановити на ROG Ally оболонки, які краще пристосовані до ігрових консолей.

У наших враженнях здається що негативних висновків більш ніж позитивних, проте їхня сукупна вага мізерна, крім автономності, порівняно з тим наскільки вдалою виявилася ASUS ROG Ally як ігровий портативний девайс.