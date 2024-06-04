ASUS ROG Ally X – нову ігрову приставку анонсували на Computex04.06.24
ASUS анонсувала нову ігрову приставку ROG Ally X, покращену порівняно з попередніми моделями, які вже побували у нас у Тестовій лабораторії.
Ця оновлена модель була розроблена з урахуванням відгуків користувачів та включає значні покращення:
- Процесор AMD Ryzen Z1 Extreme залишається в основі пристрою.
- Збільшено обсяг оперативної пам’яті до 24 ГБ двоканальної LPDDR5X-7500, що покращує продуктивність.
- Обсяг SSD у топовій модифікації збільшився до 1 ТБ.
- Нова материнська плата підтримує формфактор M.2 2280, що спрощує заміну та модернізацію SSD.
- Ємність акумулятора подвоїлася до 80 Вт*год, що значно збільшує час автономної роботи. Вага пристрою збільшилася лише на 70 р.
- Встановлені міцніші джойстики та два роз’єми USB-C замість XG Mobile.
ASUS ROG Ally X надійде у продаж за ціною від $799 і буде доступний вже наступного місяця.
Враження від ASUS ROG Ally на AMD Ryzen Z1 Extreme
Як для портативної консолі, при нашій редакції ПК-орієнтованості, ASUS ROG Ally дає класний досвід користувача. Насамперед, вона зручна і не втомлює ні тіло, ні очі. Тут вплинула і ергономіка, якісний дисплей. Ігри яскраві, об’єкти чіткі та виразні. Та й Armory Crate містить набір профілів налаштувань, що покращують сприйняття.
Щодо заліза, то його достатньо для помірного ігрового навантаження в умовах специфікацій екстрим-версії чіпа AMD. Поки що ROG Ally потужніший за Steam Deck. Питання за найближчий рік ASUS зможе переманити багато користувачів приставки Valve. Якщо ні, відрив продуктивності скоротиться з наступним поколінням, вийдуть нові ігри. Хоча зараз слід зазначити, що розробники згадали слово «оптимізація». Великі світи та крута графіка з безліччю скриптів знову вміщується в сотню-другу гігабайт. До цього роздування обсягів відбувалося у геометричній прогресії. Єдине, що варто збільшити SSD в портативної консолі.
Щодо процесу гри та налаштувань ми підбирали їх з урахуванням балансу між продуктивністю та якістю. Так чи інакше, які компроміси доводиться робити. До того ж, змінюючи різну роздільну здатність, можна отримати більше кадрів за секунду і продовжити час автономної роботи. Добре, що на офіційному сайті ASUS є публікації з описом оптимальних налаштувань для популярних ігор. Не доведеться діяти методом “тіка”. А ще крутіше те, що обмежень сумісності практично немає. Хіба що гра не знає, що робити з контролерами, але це рідкість.
Несподіваним стало те, що крім як портативної консолі, ASUS ROG Ally можна використовувати і стаціонарно, підключивши клавіатуру, мишку, зовнішній монітор і зовнішню фірмову відеокарту ROG XG Mobile (таку ми бачили разом з ігровими ноутбуками ROG Flow). Ще б пак трохи і це був ігровий девайс з можливостями офісного ноутбука (останнім часом таке стверджується постійно). Але невелика автономність грає проти обох сценаріїв.
Досвід з Windows 11 буває різним, але тут з точки зору управління максимально зрозуміло – він ніякий. Однак ніщо не заважає почитати форуми та встановити на ROG Ally оболонки, які краще пристосовані до ігрових консолей.
У наших враженнях здається що негативних висновків більш ніж позитивних, проте їхня сукупна вага мізерна, крім автономності, порівняно з тим наскільки вдалою виявилася ASUS ROG Ally як ігровий портативний девайс.
Топ захищених смартфонів 2024 року
Купити захищений смартфон здається справою простою. Однак, крім великого вибору моделей, є і різноманітність маркувань захищених пристроїв. Найчастіше ціна натякає на рівень захисту пристрою, але бувають нюанси
Топ захищених смартфонів 2024 року
Огляд монітора ASUS VG249QL3A: гарний у всьому
Огляд електровелосипеда Acer eUrban eBike R: їдемо сотку?
Тест ноутбука ASUS ROG Zephyrus G16 (2024): вир світів
5 причин чому варто купувати БУ смартфони-флагмани
Тест ноутбука Acer Swift Go 16 (SFG16-72-7669): повний розклад
Тест ноутбука ASUS Zenbook Duo 2024: подвійний
Огляд смартфона Oppo Reno 11F: батарея – вогонь!
Огляд монітора Acer Predator X27U: Ахілес?
Огляд розумного годинника BlackView W60: місяць у захисті
Огляд навушників Sony WH-1000XM5: звук поза часом
Всесвіт Fallout у 2024 році: від ігор до серіалу
Огляд планшета Oppo Pad Neo: перспектива
Огляд моноблоку ASUS AiO A5 (A5702WVA): все і відразу
Топ смартфонів 2024 року 1 квартал
ASUS ROG Ally X – нову ігрову приставку анонсували на ComputexASUS ігри консоль події у світі
ASUS анонсувала нову ігрову приставку ROG Ally X, покращену порівняно з попередніми моделями, які вже побували у нас у Тестовій лабораторії.
ARM розробила нові процесорні ядра Cortex та графіку Immortalis. Приріст продуктивності – більше 30 %процесор розробка
У 2024 році ARM зосереджено на вдосконаленні торішньої архітектури ARMv9.2. Компанія переводить усі нові ядра на вдосконалений 3-нм техпроцес