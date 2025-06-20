ASUS ProArt RTX 5080 повернута на 90 градусов и оснащена слотом для SSD

На выставке Computex 2025, завершившейся в конце мая, ASUS продемонстрировала нестандартную видеокарту ProArt GeForce RTX 5080. Главное отличие модели — необычная конструкция печатной платы, в которой графический процессор установлен под углом 90 градусов относительно традиционного размещения. Кроме того, в корпус охлаждения интегрирован слот M.2, предназначенный для установки твердотельного накопителя объемом до 8 ТБ.

Подключение SSD реализовано через схему PCIe bifurcation: 16 линий PCIe 5.0 делятся между видеочипом и накопителем. Это потенциально может снизить пропускную способность графического процессора, однако, по оценкам ASUS, этого будет достаточно для большинства рабочих сценариев RTX 5080.

Накопитель размещается под системой охлаждения и дополнительно обдувается вентилятором, благодаря чему температура SSD, по заявлениям производителя, в среднем снижается на 10 °C по сравнению с обычной установкой.

Из-за нестандартного расположения графического процессора инженерам пришлось переработать всю плату и изменить компоновку ключевых компонентов, включая охлаждение. Дополнительно на корпусе видеокарты появился USB Type‑C — редкий интерфейс для графических адаптеров текущего поколения.

Новинка ориентирована на профессиональных пользователей и тех, кто собирает компактные рабочие станции. Интеграция SSD в видеокарту позволяет сэкономить место внутри корпуса и упростить организацию сборки.

Стоимость и сроки начала продаж ProArt GeForce RTX 5080 пока не объявлены. Учитывая позиционирование серии ProArt, устройство, скорее всего, окажется в верхнем ценовом сегменте.