ASUS ProArt RTX 5080 повернена на 90 градусів та оснащена слотом для SSD20.06.25
На виставці Computex 2025, що завершилася наприкінці травня, ASUS продемонструвала нестандартну відеокарту ProArt GeForce RTX 5080. Головна відмінність моделі — незвичайна конструкція друкованої плати, в якій графічний процесор встановлений під кутом 90 градусів щодо традиційного розміщення. Крім того, корпус охолодження інтегрований слот M.2, призначений для установки твердотільного накопичувача об’ємом до 8 ТБ.
Підключення SSD реалізовано через схему PCIe bifurcation: 16 ліній PCIe 5.0 діляться між відеочіпом та накопичувачем. Це потенційно може знизити пропускну здатність графічного процесора, проте, за оцінками ASUS, цього буде достатньо більшості робочих сценаріїв RTX 5080.
Накопичувач розміщується під системою охолодження та додатково обдувається вентилятором, завдяки чому температура SSD, за заявами виробника, в середньому знижується на 10°C порівняно із звичайним встановленням.
Через нестандартне розташування графічного процесора інженерам довелося переробити всю плату і змінити компонування ключових компонентів, включаючи охолодження. Додатково на корпусі відеокарти з’явився USB Type-C рідкісний інтерфейс для графічних адаптерів поточного покоління.
Новинка орієнтована на професійних користувачів та тих, хто збирає компактні робочі станції. Інтеграція SSD у відеокарту дозволяє заощадити місце всередині корпусу та спростити організацію складання.
Вартість та термін початку продажу ProArt GeForce RTX 5080 поки не оголошено. Враховуючи позиціонування серії ProArt, пристрій швидше за все опиниться у верхньому ціновому сегменті.
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ASUS ProArt RTX 5080 повернена на 90 градусів та оснащена слотом для SSD Asus GeForce RTX відеокарта
Підключення SSD до ASUS ProArt RTX 5080 реалізовано через схему PCIe bifurcation: 16 ліній PCIe 5.0 діляться між відеочіпом та накопичувачем
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