Asus представила в Украине большое обновление линейки ноутбуков для бизнеса

Компания Asus представила обновление в серии ноутбуков ExpertBook, ориентированных на корпоративных пользователей, управленцев и профессионалов, для которых критична мобильность и надежность. Все устройства построены с прицелом на повседневные деловые задачи — от видеоконференций до работы в дороге — и поддерживают разворот крышки на 180°, а модели Flip — на 360°. В стандартной комплектации предусмотрена механическая шторка на вебкамере, а также программные решения с интеграцией ИИ для продуктивной удалённой работы.

Asus ExpertBook B9: минимальный вес, максимальная отдача

В линейке B9 представлен ноутбук весом менее килограмма — 990 г. Устройство оснащено 14-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2880 × 1800 и соотношением сторон 16:10. В максимальной конфигурации (B9403CVAR) предлагается процессор Intel Core 7 и до 64 ГБ оперативной памяти.

Корпус выполнен из магниево-литиевого сплава, что позволяет сочетать прочность и малый вес. В числе возможностей — инструменты на базе ИИ для видеозвонков, средства защиты данных и поддержка энергоэффективных стандартов. Модель ориентирована на руководителей и специалистов, которым важно сохранять производительность вне офиса.

Asus ExpertBook B1: универсальное решение для компаний

Модели серии B1 рассчитаны на широкий круг корпоративных клиентов и отличаются балансом цены и функциональности. Обновлённый дизайн включает улучшенную систему охлаждения и модульную конструкцию — аккумулятор можно заменить без обращения в сервис.

Варианты конфигураций включают процессоры Intel и AMD, экраны на 14 и 15,6 дюйма. Новая модель B1503CVA поддерживает до 64 ГБ ОЗУ и процессоры Intel Core 7 150U. Кроме того, предусмотрены ИИ-функции, включая интеграцию Copilot и AI ExpertMeet, а также системы шумоподавления.

Asus ExpertBook B3: упор на безопасность и ИИ-интеграцию

Серия B3 позиционируется как решение для пользователей, которым важны конфиденциальность и производительность. В линейке — ноутбуки с экранами 14 и 16 дюймов с антибликовым покрытием и узкими рамками, оптимизированные для работы в любых условиях.

Модели оснащаются процессорами до Intel Core Ultra 7 с нейронными сопроцессорами и встроенной графикой. В стандартной комплектации — ИК-камера, считыватель отпечатков пальцев, TPM-модуль, слот под замок Kensington и механическая защита камеры. Такая комплектация подчеркивает внимание к информационной безопасности.

Asus ExpertBook P5: для малого и среднего бизнеса

Серия P нацелена на индивидуальных предпринимателей и компании малого и среднего масштаба. Флагман — ExpertBook P5 на платформе Intel Core Ultra (Series 2) с акцентом на работу с ИИ-приложениями. Встроенные решения включают AI ExpertMeet с автоматическим переводом и составлением заметок, а также ExpertPanel — систему настройки под сценарии пользователя.

Корпус выполнен из переработанных материалов: алюминия, стали и магнитов. Среди характеристик — дисплей с разрешением 2.5K и частотой 144 Гц, два слота под SSD, до 32 ГБ ОЗУ и автономность до 28 часов. Вес 14-дюймовой версии — 1,27 кг.

Asus Chromebook: легкие решения для учебы и базовых задач

В дополнение к моделям на Windows, компания предлагает Chromebook-решения. Самый компактный — CM30 — весит 610 г и ориентирован на базовые задачи. Более производительный Chromebook Plus CX14 и доступный CR12 с 12-дюймовым экраном дополняют линейку.

Все ноутбуки проходят сертификацию по военному стандарту MIL-STD 810H, а также внутренние тесты Asus. Корпоративным клиентам доступны опции кастомизации — от аппаратной конфигурации до нанесения логотипа на корпус.