Asus представила в Україні велике оновлення лінійки ноутбуків для бізнесу

Компанія Asus представила оновлення в серії ноутбуків ExpertBook, орієнтованих на корпоративних користувачів, управлінців та професіоналів, для яких критична мобільність та надійність. Всі пристрої побудовані з прицілом на повсякденні ділові завдання – від відеоконференцій до роботи в дорозі – і підтримують поворот кришки на 180°, а моделі Flip – на 360°. У стандартній комплектації передбачено механічну шторку на вебкамері, а також програмні рішення з інтеграцією ІІ для продуктивної віддаленої роботи.

Asus ExpertBook B9: мінімальна вага, максимальна віддача

У лінійці B9 представлений ноутбук вагою менше кілограма – 990 г. Пристрій оснащений 14-дюймовим OLED-дисплеєм з роздільною здатністю 2880 × 1800 та співвідношенням сторін 16:10. У максимальній конфігурації (B9403CVAR) пропонується процесор Intel Core 7 та до 64 ГБ оперативної пам’яті.

Корпус виконаний з магнієво-літієвого сплаву, що дозволяє поєднувати міцність та малу вагу.

Asus ExpertBook B1: універсальне рішення для компаній

Моделі серії B1 розраховані на широке коло корпоративних клієнтів і відрізняються балансом ціни та функціональності.



Варіанти конфігурацій включають процесори Intel та AMD, екрани на 14 та 15,6 дюйма. Нова модель B1503CVA підтримує до 64 ГБ ОЗУ та процесори Intel Core 7 150U. Крім того, передбачені ІІ-функції, включаючи інтеграцію Copilot та AI ExpertMeet, а також системи шумоподавлення.

Asus ExpertBook B3: упор на безпеку та ІІ-інтеграцію

Серія B3 позиціонується як рішення для користувачів, яким важливі конфіденційність та продуктивність. У лінійці — ноутбуки з екранами 14 і 16 дюймів з покриттям антивідблиску і вузькими рамками, оптимізовані для роботи в будь-яких умовах.

Моделі оснащуються процесорами до Intel Core Ultra 7 з нейронними співпроцесорами та вбудованою графікою. У стандартній комплектації – ІЧ-камера, зчитувач відбитків пальців, TPM-модуль, слот під замок Kensington та механічний захист камери. Така комплектація наголошує на інформаційній безпеці.

Asus ExpertBook P5: для малого та середнього бізнесу

Серія P націлена на індивідуальних підприємців та компанії малого та середнього масштабу. Флагман – ExpertBook P5 на платформі Intel Core Ultra (Series 2) з акцентом на роботу з ІІ-додатками. Вбудовані рішення включають AI ExpertMeet з автоматичним перекладом та складанням нотаток, а також ExpertPanel – систему налаштування під сценарії користувача.

Корпус виконаний із перероблених матеріалів: алюмінію, сталі та магнітів. Серед характеристик – дисплей з роздільною здатністю 2.5K та частотою 144 Гц, два слоти під SSD, до 32 ГБ ОЗУ та автономність до 28 годин. Вага 14-дюймової версії – 1,27 кг.

Asus Chromebook: легкі рішення для навчання та базових завдань

Крім моделей на Windows, компанія пропонує Chromebook-рішення. Найкомпактніший – CM30 – важить 610 г і орієнтований на базові завдання. Більш продуктивний Chromebook Plus CX14 та доступний CR12 з 12-дюймовим екраном доповнюють лінійку.



Всі ноутбуки проходять сертифікацію за воєнним стандартом MIL-STD 810H, а також внутрішні тести Asus. Корпоративним клієнтам доступні опції кастомізації – від апаратної конфігурації до нанесення логотипу на корпус.