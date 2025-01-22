Asus представила разъём питания для видеокарт, рассчитанный на 1000 Вт мощности22.01.25
ASUSTeK Computer представила обновлённый разъём питания GC-HPWR, который способен подавать на видеокарту до 1000 Вт мощности. Эта разработка является частью экосистемы BTF (Back-to-Future), в рамках которой ASUS выпускает комплектующие с улучшенной эстетикой за счёт скрытых разъёмов.
- Съёмный дизайн. Новая версия разъёма Asus стала съёмной, что делает её более универсальной.
- Обратная совместимость. На видеокартах с GC-HPWR также будут распаяны стандартные разъёмы PCI-E Power (8-pin или 12V-2×6), что позволяет использовать их с обычными материнскими платами.
- Энергоэффективность. Разъём поддерживает подачу до 1000 Вт, что делает его подходящим для мощных видеокарт нового поколения.
Экосистема BTF 2.0
Экосистема BTF нацелена на улучшение сборки ПК за счёт переноса всех разъёмов на тыльную сторону материнской платы. Новый разъём питания для материнских плат получил название HPCE. Питание к HPCE подводится через распаянные на обратной стороне платы разъёмы PCI-E Power или 12V-2×6.
Вероятно, новые видеокарты с разъёмом GC-HPWR будут представлены в линейках:
- GeForce RTX 50 на архитектуре Blackwell.
- Radeon RX 9000 на базе RDNA 4.
Пока Asus не раскрывает точных сроков появления первых продуктов с поддержкой BTF 2.0. Однако ожидается, что они будут запущены параллельно с выпуском новых поколений видеокарт NVIDIA и AMD.
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Asus представила разъём питания для видеокарт, рассчитанный на 1000 Вт мощности Asus видеокарта комплектующие
Пока Asus не раскрывает точных сроков появления первых продуктов с поддержкой BTF 2.0. Однако ожидается, что они будут запущены параллельно с выпуском новых поколений видеокарт NVIDIA и AMD.
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