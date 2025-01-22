Asus представила роз’єм живлення для відеокарт, розрахований на 1000 Вт потужності

ASUSTeK Computer представила оновлений роз’єм живлення GC-HPWR, який здатний подавати відеокарту до 1000 Вт потужності. Ця розробка є частиною екосистеми BTF (Back-to-Future), в рамках якої ASUS випускає комплектуючі з покращеною естетикою за рахунок прихованих роз’ємів.

Знімний дизайн. Нова версія роз’єму Asus стала знімною, що робить її універсальнішою.

Зворотна сумісність. На відеокартах з GC-HPWR також буде розпаяно стандартні роз’єми PCI-E Power (8-pin або 12V-2×6), що дозволяє використовувати їх зі звичайними материнськими платами.

Енергоефективність. Роз’єм підтримує подачу до 1000 Вт, що робить його придатним для потужних відеокарт нового покоління.

Екосистема BTF 2.0

Екосистема BTF орієнтована поліпшення складання ПК рахунок перенесення всіх роз’ємів на тильну бік материнської плати. Новий роз’єм живлення для материнських плат отримав назву HPCE. Живлення до HPCE підводиться через розпаяні на звороті плати роз’єми PCI-E Power або 12V-2×6.

Ймовірно, нові відеокарти з роз’ємом GC-HPWR будуть представлені в лінійках:

GeForce RTX 50 на архітектурі Blackwell.

Radeon RX 9000 на базі RDNA 4.

Поки що Asus не розкриває точних термінів появи перших продуктів з підтримкою BTF 2.0. Однак очікується, що їх буде запущено паралельно з випуском нових поколінь відеокарт NVIDIA і AMD.