Asus NUC 14 Essential оснащен процессорами Intel Alder Lake-N на базе E-ядер01.11.24
Линейка мини-компьютеров Asus NUC 14 пополнилась бюджетной моделью NUC 14 Essential, которая построена на платформе Intel Alder Lake-N (Refresh). Эти устройства ориентированы на пользователей начального уровня и имеют компактный корпус размером 135×115×36 мм. Все конфигурации работают на процессорах с энергоэффективными ядрами, включая варианты с 4-ядерными/4-поточными Intel N97, N150, N250, а также с 8-ядерным/8-поточным Core 3 N355.
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Asus NUC 14 Essential оснащен процессорами Intel Alder Lake-N на базе E-ядерAsus компьютер
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