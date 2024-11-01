Asus NUC 14 Essential поддерживает установку модуля памяти SO-DIMM DDR5-4800 и твердотельного накопителя формата M.2 2280. Для сетевого подключения доступны гигабитный Ethernet и модуль Wi-Fi 6E/Bluetooth 5.3, а за звук отвечает кодек Realtek ALC3251. Также мини-ПК поддерживает подключение до трех 4K-дисплеев.

Рекомендованные цены Asus не объявлялись, но стоимость моделей в Европе уже замечена: версия на Intel N150 стоит около €205, а модель с N250 оценивается в €244.