Asus NUC 14 Essential оснащений процесорами Intel Alder Lake-N на базі E-ядер01.11.24
Asus NUC 14 Essential підтримує встановлення модуля пам’яті SO-DIMM DDR5-4800 і твердотільного накопичувача формату M.2 2280. Для підключення до мережі доступні гігабітний Ethernet і модуль Wi-Fi 6E/Bluetooth 5.3, а за звук відповідає кодек Realtek ALC35. Також міні-ПК підтримує підключення до трьох 4K-дисплеїв.
Рекомендовані ціни Asus не оголошувалися, але вартість моделей у Європі вже помічена: версія на Intel N150 коштує близько 205 євро, а модель з N250 оцінюється в 244 євро.
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