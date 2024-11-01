Asus NUC 14 Essential підтримує встановлення модуля пам’яті SO-DIMM DDR5-4800 і твердотільного накопичувача формату M.2 2280. Для підключення до мережі доступні гігабітний Ethernet і модуль Wi-Fi 6E/Bluetooth 5.3, а за звук відповідає кодек Realtek ALC35. Також міні-ПК підтримує підключення до трьох 4K-дисплеїв.

Рекомендовані ціни Asus не оголошувалися, але вартість моделей у Європі вже помічена: версія на Intel N150 коштує близько 205 євро, а модель з N250 оцінюється в 244 євро.