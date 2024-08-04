ASUS Adol Book Air 14 — ноутбук со встроенным ароматизатором

Компания ASUS представила Adol Book Air 14, первый в мире ноутбук со встроенным ароматизатором, разработанный совместно с известным парфюмерным брендом Anna Sui.

Устройство имеет дизайн с фиолетовым корпусом и сменным ароматизатором, который крепится магнитами на внешней крышке. В комплекте идут три пластины с разными ароматами, а также сумка, мышь и дополнительный парфюм Anna Sui’s Elf.

Adol Book Air 14 оснащен OLED-экраном диагональю 14 дюймов с разрешением 2880×1880 и частотой обновления 240 Гц. Внутри установлен процессор AMD Ryzen 9 8945H, 32 ГБ памяти LPDDR5X-7500 и SSD на 1 ТБ с интерфейсом PCIe 4.0. Аккумулятор на 75 Вт∙ч обеспечивает до 14 часов работы в режиме воспроизведения видео 1080p.

Ноутбук с ароматизатором ориентирован пока анонсирован только для китайского рынка с рекомендованной ценой 6999 юаней (примерно $974).