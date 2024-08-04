ASUS Adol Book Air 14 – ноутбук із вбудованим ароматизатором

Компанія ASUS представила Adol Book Air 14, перший у світі ноутбук із вбудованим ароматизатором, розроблений спільно з відомим парфумерним брендом Anna Sui.

Пристрій має дизайн з фіолетовим корпусом та змінним ароматизатором, який кріпиться магнітами на зовнішній кришці. У комплекті йдуть три пластини з різними ароматами, а також сумка, миша та додатковий парфум Anna Sui’s Elf.



Adol Book Air 14 оснащений OLED-екраном діагоналлю 14 дюймів з роздільною здатністю 2880×1880 та частотою оновлення 240 Гц. Усередині встановлений процесор AMD Ryzen 9 8945H, 32 ГБ пам’яті LPDDR5X-7500 та SSD на 1 ТБ з інтерфейсом PCIe 4.0. Акумулятор на 75 Вт∙год забезпечує до 14 годин роботи в режимі відтворення відео 1080p.

Ноутбук з ароматизатором орієнтований поки що анонсований тільки для китайського ринку з рекомендованою ціною 6999 юанів (приблизно $974).