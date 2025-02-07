Aston Martin снова в «24 часа Ле-Мана» с Valkyrie LMH на V12

Aston Martin представил новый гиперкар Valkyrie LMH, который в 2025 году примет участие в гонке «24 часа Ле-Мана». Этот шаг станет первой попыткой британского автопроизводителя завоевать победу в общем зачёте престижного марафона за последние шесть десятилетий.

Основанный на дорожной версии Aston Martin Valkyrie, новый болид адаптирован под регламент категории Le Mans Hypercar (LMH). В отличие от класса Le Mans Daytona Hybrid (LMDh), этот технический регламент позволяет более гибкие инженерные решения, что даёт конструкторам больше свободы в проектировании.

Одной из ключевых особенностей Aston Martin Valkyrie LMH стал атмосферный 6,5-литровый двигатель V12 Cosworth. Этот мотор остаётся единственным представителем двенадцатицилиндровых агрегатов в высшей категории гонок на выносливость, где большинство соперников используют турбированные V8 и V6. Несмотря на сохранение гибридной системы, мощность двигателя была снижена с 1140 до 680 лошадиных сил, чтобы соответствовать требованиям FIA WEC.

Инженеры компании внесли изменения в конструкцию мотора, улучшив его топливную эффективность и долговечность. В частности, был снижен лимит оборотов, а также скорректировано соотношение топлива и воздуха в смеси, что позволит реже проводить дозаправки во время гонки.

Болид также получил доработанную аэродинамику, включая заметный задний стабилизирующий плавник, который улучшает управляемость на высокой скорости. Конструкция кузова была переработана с учётом гоночных условий: теперь повреждённые элементы можно менять быстрее во время пит-стопов.

Кроме того, автомобиль оснастили встроенной пневматической системой подъёма, которая ускоряет смену шин, что особенно важно в гонках на выносливость, где каждая секунда в боксах может повлиять на исход соревнования.

Помимо участия в «24 часах Ле-Мана», Aston Martin планирует выступить в полном сезоне FIA World Endurance Championship (WEC), а также в североамериканской серии IMSA Sportscar Championship.

В 2025 году британская команда выставит две машины в Ле-Мане. Болид с номером 007 доверят британцам Гарри Тинкнеллу и Тому Гэмблу, а за рулём второго автомобиля, под номером 009, окажутся датчанин Марко Серенсен и испанец Алекс Риберас. Управлять машинами будет команда The Heart of Racing, уже использующая автомобили Aston Martin в классе GT3.