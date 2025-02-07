Aston Martin знову в “24 години Ле-Мана” з Valkyrie LMH на V1207.02.25
Aston Martin представив новий гіперкар Valkyrie LMH, який у 2025 році візьме участь у гонці «24 години Ле-Мана». Цей крок стане першою спробою британського автовиробника здобути перемогу в загальному заліку престижного марафону за останні шість десятиліть.
Заснований на дорожній версії Aston Martin Valkyrie, новий болід адаптований під регламент категорії Le Mans Hypercar (LMH). На відміну від класу Le Mans Daytona Hybrid (LMDh), цей технічний регламент дозволяє гнучкіші інженерні рішення, що дає конструкторам більше свободи у проектуванні.
Однією із ключових особливостей Aston Martin Valkyrie LMH став атмосферний 6,5-літровий двигун V12 Cosworth. Цей мотор залишається єдиним представником дванадцятициліндрових агрегатів у вищій категорії гонок на витривалість, де більшість суперників використовують турбовані V8 та V6. Незважаючи на збереження гібридної системи, потужність двигуна була знижена з 1140 до 680 кінських сил, щоб відповідати вимогам FIA WEC.
Інженери компанії внесли зміни в конструкцію двигуна, покращивши його паливну ефективність і довговічність. Зокрема, було знижено ліміт оборотів, а також скориговано співвідношення палива та повітря у суміші, що дозволить рідше проводити дозаправки під час перегонів.
Болід також отримав допрацьовану аеродинаміку, включаючи помітний задній плавний стабілізуючий, який покращує керованість на високій швидкості. Конструкцію кузова було перероблено з урахуванням гоночних умов: тепер пошкоджені елементи можна змінювати швидше під час піт-стопів.
Крім того, автомобіль оснастили вбудованою пневматичною системою підйому, яка прискорює зміну шин, що особливо важливо у гонках на витривалість, де кожна секунда в боксах може вплинути на результат змагання.
Окрім участі у «24 годинах Ле-Мана», Aston Martin планує виступити у повному сезоні FIA World Endurance Championship (WEC), а також у північноамериканській серії IMSA Sportscar Championship.
2025 року британська команда виставить дві машини в Ле-Мані. Болід із номером 007 довірять британцям Гаррі Тінкнеллу та Тому Гемблу, а за кермом другого автомобіля, під номером 009, опиняться данець Марко Серенсен та іспанець Алекс Ріберас. Управлятиме машинами команда The Heart of Racing, яка вже використовує автомобілі Aston Martin у класі GT3.
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Aston Martin знову в “24 години Ле-Мана” з Valkyrie LMH на V12 автомобіль спорт
Aston Martin представив новий гіперкар Valkyrie LMH, який у 2025 році візьме участь у гонці «24 години Ле-Мана». Цей крок стане першою спробою британського автовиробника здобути перемогу в загальному заліку
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