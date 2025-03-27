Assassin’s Creed Shadows бьет рекорды серии в Steam

Старт продаж экшена Assassin’s Creed Shadows оказался весьма успешным. За первые два дня после релиза в игру погрузилось более двух миллионов пользователей. Проект получил положительные отзывы от геймеров, а ранее критики также оценили новинку от Ubisoft высокими баллами.

В минувшие выходные число одновременно играющих пользователей в Steam достигло рекордного значения для всей франшизы.

23 марта Assassin’s Creed Shadows зафиксировала пик онлайна в 64 825 человек, что стало самым высоким показателем среди всех частей серии. До этого первое место удерживала Assassin’s Creed Odyssey, вышедшая в 2018 году. Тогда в игру одновременно заходили 62 069 пользователей.

Стоит отметить, что наиболее успешным проектом в серии остается Assassin’s Creed Valhalla, дебютировавшая осенью 2020 года. Однако на тот момент Ubisoft пересмотрела стратегию распространения и выпускала игры на PC только в EGS и Ubisoft Store. В результате в Steam Valhalla появилась лишь в декабре 2022 года, а ее пиковый онлайн составил 15 тысяч человек, так как большинство пользователей уже приобрели игру на других платформах.

Позднее Ubisoft отказалась от этой политики, вернув релизы своих проектов в Steam одновременно с другими площадками.

На данный момент Assassin’s Creed Shadows доступна для PC, PS5, Xbox Series и Mac, а также адаптирована под Steam Deck. Кроме того, игра получила улучшенную версию для PS5 Pro.

Из интересных особенностей, Ubisoft представила «канонический режим» для Assassin’s Creed Shadows, который позволит игрокам пройти игру без необходимости самостоятельно принимать решения. Этот режим направлен на создание линейного сюжета с заранее определенными выбором, упрощая прохождение.

Основная сюжетная линия станет более прямолинейной, однако выборы останутся важными для формирования отношений с союзниками и романтических линий. По словам директора игры Джонатана Дюмона, игра предоставляет гибкость в выполнении квестов, предлагая оптимальный маршрут, но не ограничивая свободу исследования.

Релиз Assassin’s Creed Shadows состоится 14 февраля 2025 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. Новый режим ориентирован на аудиторию, предпочитающую упрощенный игровой процесс, сохраняя при этом элементы RPG для поклонников жанра.