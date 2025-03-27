Assassin’s Creed Shadows б’є рекорди серії у Steam27.03.25
Старт продажів екшену Assassin Creed Shadows виявився досить успішним. За перші два дні після релізу в гру занурилося понад два мільйони користувачів. Проект отримав позитивні відгуки від геймерів, а критики також оцінили новинку від Ubisoft високими балами.
У минулі вихідні число користувачів, що одночасно грають у Steam, досягло рекордного значення для всієї франшизи.
23 березня Assassin’s Creed Shadows зафіксувала пік онлайн у 64 825 осіб, що стало найвищим показником серед усіх частин серії. До цього перше місце утримувала Assassin Creed Odyssey, що вийшла в 2018 році. Тоді в гру одночасно заходили 62069 користувачів.
Варто зазначити, що найуспішнішим проектом у серії залишається Assassin’s Creed Valhalla, яка дебютувала восени 2020 року. Однак на той момент Ubisoft переглянула стратегію розповсюдження та випускала ігри на PC лише в EGS та Ubisoft Store. В результаті в Steam Valhalla з’явилася лише в грудні 2022 року, а її піковий онлайн становив 15 тисяч людей, оскільки більшість користувачів вже придбали гру на інших платформах.
Пізніше Ubisoft відмовилася від цієї політики, повернувши релізи своїх проектів у Steam одночасно з іншими майданчиками.
На даний момент Assassin Creed Shadows доступна для PC, PS5, Xbox Series і Mac, а також адаптована під Steam Deck. Крім того, гра отримала покращену версію для PS5 Pro.
З цікавих особливостей, Ubisoft представила «канонічний режим» для Assassin Creed Shadows, який дозволить гравцям пройти гру без необхідності самостійно приймати рішення. Цей режим спрямований створення лінійного сюжету із заздалегідь певними вибором, спрощуючи проходження.
Основна сюжетна лінія стане більш прямолінійною, проте вибори залишаться важливими для формування відносин із союзниками та романтичних ліній. За словами директора гри Джонатана Дюмона, гра забезпечує гнучкість у виконанні квестів, пропонуючи оптимальний маршрут, але не обмежуючи свободу дослідження.
Реліз Assassin’s Creed Shadows відбудеться 14 лютого 2025 року на ПК, PlayStation 5 та Xbox Series. Новий режим орієнтований на аудиторію, яка віддає перевагу спрощеному ігровому процесу, зберігаючи при цьому елементи RPG для шанувальників жанру.
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