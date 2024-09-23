Обзор наушников Sony WF-1000XM5: скромнее, лучше?

Компания Sony продолжает выпускать наушники различных классов. Флагманские накладные и внутриканальные модели исправно выпускаются и получают обновления по «железной» и программной части. В этом материале расскажем про Sony WF-1000XM5 – новое поколение внутриканальных топовых наушников бренда.

Дизайн

После предыдущей модели WF-1000XM4, новая кажется заметно скромнее внешне. Это касается как самих беспроводных наушников, так и кейса. Ушли золотистые надстройки, вместо них на каждом из наушников теперь по бронзовому кружочку.

По форме поколения схожи — это довольно крупный бобово-подобный корпус почти овальной формы. Общие габариты немного уменьшились, надеемся, что это не слишком сказалось на размере аккумулятора и автономности. Несмотря на то, что внешне они великоваты, в раковине ушей «затычки» сидят неплохо. Вместо трех контактов теперь только два, сенсорная зона конечно же осталась. Она крупная и попадать по ней пальцем легко.

Кейс стал более округлым, хотя и сохранил кубическую форму. Он стал и компактнее, что благоприятно сказалось на эргономике. Смена цифр вроде не кардинальная, но удобства стало больше. Кейс наушников теперь не кажется излишне широким. Вместо светодиодной линии под крышкой на внешней стороне, теперь круглая лампочка. Она светится оранжевым в процессе зарядки, зеленым при раскрытии кейса и синим в режиме поиска устройств для подключения.

На задней части кейса также оставили порт для зарядки. Но рядом с ним появилась кнопка. Судя по всему, сброс сопряжения и его инициализация через удержание сенсорных зон обеих наушников, не только нам показалось неудобным. Теперь для этого есть отдельная кнопка.

Оснащение и работа

Динамики TWS-наушников стали больше, хотя по спецификациям и частотам они такие же. Можем предположить, что добавилось немного объема. Но возможности непосредственно сравнить звук с предыдущим поколением у нас, к сожалению, нет. Однако в целом это отличный объем, прекрасная детализация, возможность настроить частоты соответственно предпочтениям. Наушники хорошо справляются со всеми жанрами – от классики до электроники и рока.

Bluetooth-наушники работают до 8 часов с включенным шумодавом и 12 без него. 6 и 7 часов указаны для режима постоянной голосовой связи. Автономность с ним заметно меньше, потому что при разговоре дополнительно работают алгоритмы обработки голоса.

Цифры те же что и у предыдущего поколения, хотя габариты наушников уменьшились, а емкость аккумулятора не указывается. Сошлемся на оптимизацию, а учитывая даже с маркетинговыми допущениями преувеличенное время работы, полный рабочий день с ними в любом случае обеспечен. Для полной зарядки кейса и наушников нужно 2 часа.

Фирменное приложение как обычно позволяет:

Настроить действия на различные варианты касания сенсорных зон;

Внести изображение раковины уха, чтобы наушники адаптировали звук под ее форму;

Переключать режимы с шумоподавлением в зависимости от местонахождения, по гиросенсору или GPS;

Ну и обновить прошивку.

Есть фирменная функция повышения качеств звука DSEE Extreme, поддержка виртуального объёмного звука 360°, который можно запустить, используя сервис Deezer. Увеличилось количество поддерживаемых профилей при беспроводной связи и добавился еще один кодек.

Впечатления

Sony WF-1000XM5 понравились нам уже хотя бы тем, что стали компактнее, не потеряв в качественности звука и автономности. Наряду с хорошей настройкой драйверов, алгоритмами по обработке звука, умной системой шумоподавления это все еще максимально оснащенные внутриканальные наушники на рынке. И похоже, одни из лучших среди пользовательского сегмента. Спустя год после релиза купить наушники Sony WF-1000XM5 в Украине можно за весьма доступную сумму. Тут, конечно, не обошлось без серых импортеров, но и официальные магазины установили заметну более приятную цену в сравнении с предшественником. Одним словом, если вам нужна крутая модель TWS-наушников, предыдущих у вас не было, и вы фанат бренда – можно брать.

Характеристики Sony WF-1000XM5 и WF-1000XM4

Частота: 20 — 40 000 Гц (с LDAC, 96 кГц, 990 Кбит/с) Диаметр динамика: 8,4 мм 6 мм Сенсорное управление: да да Кодеки: SBC, AAС, LDAC, LC3 SBC, AAС, LDAC Подключение: Bluetooth 5.3 (A2DP, AVRCP, HFP, HSP, TMAP, CSIP, MCP, VCP, CCP) Bluetooth 5.2 (A2DP, AVRCP, HFP, HSP) Интерфейс: USB Type-C Беспроводная зарядка: да Защита: IPX4 Шумоподавление: Да, распознавание голоса Габариты наушника: 25×20×16 мм 28×25×21 мм Габариты кейса: 64,6×40×26,5 мм 65×39×29 мм Вес наушника: 7 г Вес зарядного кейса: 38 г Поставщик: Предст-во Sony в Украине Цена: $250 $330

Оценка:

+ автономность

+ работа шумоподавления

+ эргономика

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Михаил Черновой

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