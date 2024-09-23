Огляд навушників Sony WF-1000XM5: лаконічніше і краще?

Sony продовжує випускати навушники різних класів. Флагманські накладні та внутрішньоканальні моделі справно випускаються та отримують оновлення по «залізній» та програмній частині. У цьому матеріалі розповімо про Sony WF-1000XM5 – нове покоління внутріканальних навушників топових бренду.

Дизайн

Після попередньої моделі WF-1000XM4, нова здається помітно скромнішою зовні. Це стосується як самих бездротових навушників, так і кейсу. Немає золотистих надбудови, замість них на кожному навушнику тепер по бронзовому кружечку.

За формою покоління схожі це досить великий бобово-подібний корпус майже овальної форми. Загальні габарити трохи зменшилися, сподіваємося, що це не надто позначилося на розмірі акумулятора та автономності. Незважаючи на те, що зовні вони завеликі, у раковині вух «затички» сидять непогано. Замість трьох контактів тепер лише два, сенсорна зона, звичайно ж, залишилася. Вона велика і попадати по ній пальцем легко.



Кейс став більш округлим, хоч і зберіг кубічну форму. Він став і компактнішим, що сприятливо позначилося на ергономіці. Зміна цифр начебто не кардинальна, але зручності побільшало. Кейс навушників тепер не здається надто широким. Замість світлодіодної лінії під кришкою на зовнішній стороні тепер кругла лампочка. Вона світиться помаранчевим у процесі заряджання, зеленим під час розкриття кейсу та синім у режимі пошуку пристроїв для підключення.

На задній частині кейсу також залишили порт для заряджання. Але поруч із ним з’явилася кнопка. Зважаючи на все, скидання сполучення та його ініціалізація через утримання сенсорних зон обох навушників, не тільки нам здалося незручним. Тепер для цього є окрема кнопка.

Обладнання та робота

Динаміки TWS-навушників стали більшими, хоча за специфікаціями та частотами вони такі ж. Можемо припустити, що додалося трохи обсягу. Але можливості безпосередньо порівняти звук із попереднім поколінням у нас, на жаль, немає. Однак загалом це відмінний обсяг, прекрасна деталізація, можливість налаштувати частоти відповідно до переваг. Навушники добре справляються з усіма жанрами – від класики до електроніки та року.

Bluetooth-навушники працюють до 8 годин з увімкненим шумодавом і 12 без нього. 6 та 7 годин вказані для режиму постійного голосового зв’язку. Автономність з ним помітно менша, тому що при розмові додатково працюють алгоритми обробки голосу.

Цифри ті ж, що й у попереднього покоління, хоча габарити навушників зменшилися, а ємність акумулятора не вказується. Пошлемося на оптимізацію, а враховуючи навіть із маркетинговими припущеннями перебільшений час роботи, повний робочий день із ними у будь-якому разі забезпечений. Для повної зарядки кейсу та навушників потрібно 2 години.

Фірмова програма як завжди дозволяє:

Налаштувати дії на різні варіанти торкання сенсорних зон;

Внести зображення раковини вуха, щоб навушники адаптували звук під її форму;

Переключити режими шумопоглинання залежно від місцезнаходження, за гіросенсором або GPS;

Ну й оновити прошивку.

Існує фірмова функція підвищення якостей звуку DSEE Extreme, підтримка віртуального об’ємного звуку 360 °, який можна запустити, використовуючи сервіс Deezer. Збільшилася кількість профілів, що підтримуються при бездротовому зв’язку, і додався ще один кодек.

Враження

Sony WF-1000XM5 сподобалися нам вже хоча б тим, що стали компактнішими, не втративши в якості звуку та автономності. Поряд з гарним налаштуванням драйверів, алгоритмами з обробки звуку, розумною системою шумоподавлення це все ще максимально оснащені внутрішньоканальні навушники на ринку. І схоже, одні з кращих серед сегменту користувача. Через рік після релізу купити навушники Sony WF-1000XM5 в Україні можна за доступну суму. Тут, звичайно, не обійшлося без сірих імпортерів, але й офіційні магазини встановили більш приємну ціну в порівнянні з попередником. Одним словом, якщо вам потрібна крута модель TWS-навушників, попередніх у вас не було і ви фанат бренду – можна брати.

Характеристики Sony WF-1000XM5 та WF-1000XM4

Частота: 20 – 40 000 Гц (з LDAC, 96 кГц, 990 Кбіт/с) Діаметр динаміка: 8,4 мм 6 мм Сенсорне управління: так так Кодеки: SBC, ААС, LDAC, LC3 SBC, ААС, LDAC Підключення: Bluetooth 5.3 (A2DP, AVRCP, HFP, HSP, TMAP, CSIP, MCP, VCP, CCP) Bluetooth 5.2 (A2DP, AVRCP, HFP, HSP) Інтерфейс: USB Type-C Бездротова зарядка: так Захист: IPX4 Шумоприглушення: Так, розпізнавання голосу Габарити навушника: 25×20×16 мм 28×25×21 мм Габарити кейсу: 64,6×40×26,5 мм 65×39×29 мм Вага навушника: 7 г Вага зарядного кейсу: 38 г Постачальник: Предст-во Sony в Україні Ціна: $250 $330

Оцінка:

+ автономність

+ робота шумозаглушення

+ ергономіка

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Михайло Чорновий

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