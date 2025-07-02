Oppo Pad SE: планшет на долгий день

Oppo Pad SE: планшет на долгий день02.07.25
Планшеты сегодня остаются приметной частью парка устройств пользователей. Они вполне могут стать портативной альтернативой ноутбуков и более удобной версией смартфонов для просмотра контента. Не стоит забывать и про игры, но это уже немного специфическая история. Новый планшет Oppo Pad SE отличается качественным экраном и большим аккумулятором. При этом он весьма эргономичный для своих габаритов.
Дизайн и эргономика
Oppo Pad SE имеет привычный внешний вид, но стоит отметить его тонкий корпус. Он удобно лежит в руках, занимает минимум места в рюкзаках и сумках во время поездок. Фронтальную плоскость занимает 11-дюймовый дисплей с довольно тонкими рамками по кругу. Помимо датчика освещения в верхней рамке также есть камера. По характеристикам практически такая же установлена и сзади. Модули одинаковые, хотя основной дополнительно поддерживает автофокус и оформлен в небольшом круглом выступе.
Тыльная сторона, как и у смартфонов – единственная зона где дизайнеры могут экспериментировать с индивидуальностью девайса. Здесь она оформлена двумя зонами с матовым покрытием и слегка отличающимися оттенками голубого. Это же покрытие и на торцах корпуса. Следов касаний пальцами на матовой поверхности почти не остается. Цепкость за счет легкой шероховатости также достаточная.
На условно верхней грани слева установлены две кнопки регулировки громкости, а на соседнем торце – кнопка питания. Возле них также есть отверстия микрофонов для онлайн-разговоров. По середине меньших торцов установлены лоток Nano-SIM-карт, а на другом – порт USB Type-C для зарядки и обмена данными. Симметрично также сделаны две пары динамиков. Звук у них громкий и очень неплохой. Смотреть видео, фильмы и мультики без наушников приятно, лишь бы окружающим не мешало. Мы говорили об условно верхних и нижних гранях потому что интерфейс послушно ориентируется при развороте корпуса в руках. Гиросенсор планшета достаточно чувствительный.
Оснащение
11-дюймовый дисплей выполнен на базе матрицы IPS и имеет разрешение 1920×1200. Он яркий, контрастный и с отличной цветопередачей. Может он не блещет «чесностью» цветов, но это от него и не требуется. Для интернет-контента и видео дисплей хорош. Поддерживается повышенная частота развертки – 180 Гц. Так что меню и анимации выглядят очень плавными. Сенсорный же слой обновляется с частотой 90 Гц и хорошо реагирует и быстро отрабатывает касания.
Установлен чип MediaTek Helio G100, который изготавливается по 6-нанометровому техпроцессу. Он имеет 2 ядра Cortex-A76 на 2200 МГц и 6 ядер Cortex-A55 с рабочей частотой 2000 МГц. Дополняет его графическое ядро Arm Mali-G57 MC2. Также процессор использует технологию HyperEngine 2.0 что хорошо сказывается на производительности в играх. Например, в PUBG Mobile можно играть с частотой кадров под 45 FPS на средних настройках. В целом же MediaTek Helio G100 согласно результатам синтетических тестов, оказался быстрее чем MediaTek Dimensity 6300 и показывает паритет со своим аналогом, процессором MediaTek Dimensity 800.
Дополняют его 6 Гб оперативной памяти типа LPDDR4X и 128 ГБ накопителя. Скачать с YouTube десятки гигабайт видео для просмотра в дороге – не проблема. Планшет поддерживает функцию OTG.
Про камеры мы уже упоминали. Они схожи по характеристикам. Обе с модулем 5 Мпикс и дифрагмой f/2.2. Фронтальная имеет угол обзора 77°, а основная 76°. Из значительного – основной модуль получил функцию автофокуса.
Аккумулятор здесь действительно важная и многообещающая часть. Номинальная емкость у него 9098 мА·час, а типичная и того больше — 9340 мА·час при 36.06 Вт·час. На деле это позволило смотреть видео в течение 7-8 часов в день и получить при этом остаток батареи около 30 %. Заряжается он достаточно быстро благодаря поддержке фирменной зарядки SUPERVOOC мощностью 33 Вт.
Впечатления
Планшет Oppo Pad SE отличается эргономичным корпусом и приятным дизайном тыльной части. Правда, выступающий модуль основной камеры может царапаться и его было бы неплохо скрыть чехлом. Экран позволяет комфортно потреблять контент как в яркую солнечную погоду, так и в темном помещении. Датчик освещения реагирует адекватно на смену условий, хотя пару раз пришлось подкрутить яркость экрана вручную. По части производительности вопросов нет – «железа» хватает на браузеры, видео и игры на средних и высоких настройках. Есть современные модули подключения и что немаловажно – поддержка сетей 4G с использованием встроенной сим-карты. Наиболее же значимым моментом мы бы назвали хорошую автономность. Потому как именно независимость от розетки и долгая автономная работа – важные составляющие использования таких портативных устройств.
Характеристики планшета Oppo Pad SE (OPD2420)
|ОС:
|Android 15 + ColorOS 15.01
|Экран:
|11”, 1920×1080, LTPS, 180 Гц
|Процесор:
|MediaTek Helio G100, 8 ядер
|Графика:
|Arm Mali-G57 MC2
|Память оперативная, накопитель
|6 (+4 ГБ виртуальной), LPDDR4X + 128 ГБ, UFS 2.2
|Основная камера:
|5 Мпикс, f/2.2; 76°, автофокус
|Фронтальная камера:
|5 Мпикс, f/2,2, 77°
|Слот для SIM-карт:
|4G/LTE
|USB OTG:
|Да
|Коммуникации:
|Wi-Fi 5 802.11ac, Bluetooth 5.4
|Навигация:
|GPS, BEIDOU, GALILEO
|Разъем:
|USB Type-C
|Датчики:
|· Акселерометр
· Гироскоп
· Датчик освещения
|Защита:
|нет
|Аккумулятор:
|9340 мА·ч (36, 06 Вт·час)
|Мощность зарядки:
|33 Вт
|Габариты:
|255×166×7,4 мм
|Масса:
|530 г
|Поставщик:
|Компания Oppo AED Украина
|Цена:
|$260
Оценка:
+ экран
+ поддержка 4G
+ автономность
-выступающий модуль камеры
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