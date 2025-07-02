Oppo Pad SE: планшет на довгий день

Планшети сьогодні залишаються помітною частиною парку пристроїв користувачів. Вони можуть стати портативною альтернативою ноутбуків і більш зручною версією смартфонів для перегляду контенту. Не варто забувати і про ігри, але це вже трохи специфічна історія. Новий планшет Oppo Pad SE відрізняється якісним екраном та великим акумулятором. При цьому він є дуже ергономічним для своїх габаритів.

Дизайн та ергономіка

Oppo Pad SE має звичний вигляд, але варто відзначити його тонкий корпус. Він зручно лежить у руках, займає мінімум місця у рюкзаках та сумках під час поїздок. Фронтальну площину займає 11-дюймовий дисплей із досить тонкими рамками по колу. Крім датчика освітлення у верхній рамці також є камера. За характеристиками практично така ж встановлена ​​ззаду. Модулі однакові, хоча основний додатково підтримує автофокус та оформлений у невеликому круглому виступі.

Тильна сторона, як і у смартфонів – єдина зона, де дизайнери можуть експериментувати з індивідуальністю девайсу. Тут вона оформлена двома зонами з матовим покриттям і відтінками блакитного, що злегка відрізняються. Це покриття і на торцях корпусу. Слідів торкання пальцями на матовій поверхні майже не залишається. Ланцюг за рахунок легкої шорсткості також достатня.

На умовно верхній грані зліва встановлені дві кнопки регулювання гучності, а на сусідньому торці – кнопка живлення. Біля них є отвори мікрофонів для онлайн-розмов. По середині менших торців встановлено лоток Nano-SIM-карт, а на іншому – порт USB Type-C для заряджання та обміну даними. Симетрично також зроблено дві пари динаміків. Звук у них голосний і дуже непоганий. Дивитися відео, фільми та мультики без навушників приємно, аби навколишнім не заважало. Ми говорили про умовно верхні та нижні межі тому що інтерфейс слухняно орієнтується при розвороті корпусу в руках. Гіросенсор планшета є досить чутливим.

Оснащення

11-дюймовий дисплей виконаний на базі матриці IPS і має роздільну здатність 1920×1200. Він яскравий, контрастний і з чудовою перенесенням кольорів. Можливо, він не блищить «чесністю» квітів, але це від нього і не потрібно. Для інтернет-контенту та відео дисплей гарний. Підтримується підвищена частота розгортки – 180 Гц. Так що меню та анімації виглядають дуже плавними. Сенсорний шар оновлюється з частотою 90 Гц і добре реагує і швидко відпрацьовує дотики.

Встановлено чіп MediaTek Helio G100, який виготовляється за 6-нанометровим техпроцесом. Він має 2 ядра Cortex-A76 на 2200 МГц та 6 ядер Cortex-A55 з робочою частотою 2000 МГц. Доповнює його графічне ядро ​​Arm Mali-G57 MC2. Також процесор використовує технологію HyperEngine 2.0, що добре позначається на продуктивності в іграх. Наприклад, у PUBG Mobile можна грати з частотою кадрів під 45 FPS на середніх налаштуваннях. Загалом MediaTek Helio G100 згідно з результатами синтетичних тестів, виявився швидше ніж MediaTek Dimensity 6300 і показує паритет зі своїм аналогом, процесором MediaTek Dimensity 800.

Доповнюють його 6 Гб оперативної пам’яті типу LPDDR4X та 128 ГБ накопичувача. Завантажити з YouTube десятки гігабайт відео для перегляду у дорозі – не проблема. Планшет підтримує функцію OTG.

Про камери ми вже згадували. Вони схожі за характеристиками. Обидві з модулем 5 Мпікс та дифрагмою f/2.2. Фронтальна має кут огляду 77 °, а основна 76 °. Зі значного – основний модуль отримав функцію автофокусу.

Акумулятор тут справді важлива і перспективна частина. Номінальна ємність у нього 9098 мА·год, а типова і більше – 9340 мА·год при 36.06 Вт·час. Насправді це дозволило дивитися відео протягом 7-8 годин на день і отримати при цьому залишок батареї близько 30%. Він заряджається досить швидко завдяки підтримці фірмової зарядки SUPERVOOC потужністю 33 Вт.

Враження

Планшет Oppo Pad SE відрізняється ергономічним корпусом та приємним дизайном тильної частини. Щоправда, виступаючий модуль основної камери може дряпатися і його було б непогано приховати чохлом. Екран дозволяє комфортно споживати контент як у яскраву сонячну погоду, так і темному приміщенні. Датчик освітлення реагує адекватно на зміну умов, хоча кілька разів довелося підкрутити яскравість екрана вручну. Щодо продуктивності питань немає – «заліза» вистачає на браузери, відео та ігри на середніх та високих налаштуваннях. Є сучасні модулі підключення і що важливо – підтримка мереж 4G з використанням вбудованої сім-карти. Найбільш значущим моментом ми назвали б хорошу автономність. Тому що саме незалежність від розетки та довга автономна робота – важливі складові використання таких портативних пристроїв.

Характеристики планшета Oppo PadSE (OPD2420)

ОС: Android 15 + ColorOS 15.01 Екран: 11”, 1920×1080, LTPS, 180 Гц Процесор: MediaTek Helio G100, 8 ядер Графіка: Arm Mali-G57 MC2 Пам’ять оперативна, накопичувач 6 (+4 ГБ віртуальної), LPDDR4X + 128 ГБ, UFS 2.2 Основна камера: 5 Мпікс, f/2.2; 76°, автофокус Фронтальна камера: 5 Мпікс, f/2,2, 77° Слот для SIM-карток: 4G/LTE USB OTG: Так Комунікації: Wi-Fi 5 802.11ac, Bluetooth 5.4 Навігація: GPS, BEIDOU, GALILEO Роз’єм: USB Type-C Датчики: · Акселерометр · Гіроскоп · Датчик освітлення Захист: ні Акумулятор: 9340 мА·год (36, 06 Вт·год) Потужність заряджання: 33 Вт Габарити: 255×166×7,4 мм Маса: 530 г Постачальник: Компанія Oppo AED Україна Ціна: $260

Оцінка:

+ екран

+ підтримка 4G

+ автономність

- виступаючий модуль камери

Читайте також:

Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Ultra (SM-X926B): багато чого

Огляд планшета Oppo Pad Neo: перспектива

Огляд смартфону Oppo Reno13 Pro: є за що хвалити

Андрій Кучеренко

Редактор новин Редактор новин

Не пропустіть цікаве! Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі! Ми у Facebook Ми у Instagram Ми у Telegram