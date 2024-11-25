Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Ultra (SM-X926B): багато

Колись планшети були повноправними компаньйонами разом зі смартфонами, але нині ця тенденція зійшла нанівець. Ultra.

Дизайн та ергономіка

Samsung Galaxy Tab S10 Ultra – велике у всіх сенсах пристрій. Це топове рішення, яке, крім якісного дисплея великої діагоналі, пропонує подвійні камери, потужний процесор, комплектний стилус.

Екран має наскільки це сьогодні, можливо, тонкі рамки. Вони помітні, але не відволікають уваги. На бічній стороні є виріз з подвійною фронтальною камерою. Передбачається, що нею потрібно буде користуватися, коли планшет працює в режимі ноутбука. У горизонтальній орієнтації на підставці або чохлі-клавіатурі.

Чохол нагоді не тільки для захисту задньої площини, але й об’єктивів подвійної основної камери, яка помітно виступає. Вона доповнена світлодіодним спалахом. Також тут візуально виділена зона, де примагнічується комплектний стілус. Але кріпиться він так не надто надійно. З чохлом буде зручніше розташовувати планшет для перегляду контенту та зберігати стілус у спеціальному відсіку.

Цілісний металевий корпус ззаду і на торцях підкреслено лініями антен. По периметру він ледве виступає довкола поля дисплея. Кнопки живлення та гучності на тій же стороні, що і передні камери. Тут же з іншого боку лоток для SIM-карти та пара мікрофонів між ними. Ще один знаходиться на короткій бічній грані. Порт заряджання на короткій стороні корпусу.

Також на коротких сторонах встановлені пари динаміків. Вони досить гучні та видають об’ємний звук. Для перегляду відео та кіно цілком достатньо. На нижньому довгому торці є контакти для підключення клавіатури.

Планшет має сертифікацію захисту від води та пилу IP68, тому його можна використовувати у ванній, біля басейну або вологій місцевості. Екран покритий склом Corning Gorilla Glass 5. Воно точно захистить від дрібних подряпин, але удари та сильне випадкове натискання може і не витримати.

Оснащення

Головне в планшеті це екран і тут він дуже гарний. Матриця Dynamic AMOLED 2x діагоналлю 14,6 дюймів має роздільну здатність 2960х1848. Це співвідношення сторін 16:10, із щільністю пікселів 240 ppi. Його максимальне значення яскравості становить 980 ніт. Дисплей підтримує високу частоту розгортки 120 Гц, HDR10+, стандарт NTSC, має фільтр синього кольору.

Незважаючи на глянсовий відблиск у нього все ж є покриття антивідблиску. Здебільшого воно справляється зі своїм завданням, хоча сонце, яскраві лампи та інші потужні світлові джерела можуть відбиватися в екрані. Однак великого дискомфорту від цього не спостерігається, так що все ж таки воно допомагає.

Зазвичай для пристроїв компанії в налаштуваннях можна вибрати колірну гаму екрану, зробити кольори більш насиченими або більш приглушеними. Є й адаптивне підсвічування, яке в автоматичному режимі дозволить підняти яскравість екрану до максимального значення, яке вище, ніж у ручному. Це стане в нагоді у разі роботи на сонці.

Крім того, що екран, в принципі, відмінно підходить для демонстрації контенту, він зручний і для роботи. Багатозадачність дозволить вивести три додатки одночасно і комфортно працювати в них.



Ємність акумулятора більше 11 тисяч міліампер годин. При використанні зарядки потужністю 45 Вт вище не підтримується, його можна зарядити за півтори години. У режимі коротких переглядів відео, соціальних мереж та інтернет-серфінгу планшет може пропрацювати від повністю зарядженої батареї більше 5 днів. З навантаженням різними програмами бенчмарк крутився понад 11 годин. Безперервно дивитися відео на планшеті можна протягом 18 годин.

Встановлений MediaTek Dimensity 9300 це восьмиядерний чіп, який виготовляється за 4-нанометровим техпроцесом. Він має 1 ядро ​​Cortex-X4 на 3250 МГц, 3 ядра Cortex-X4 на 2850 МГц та 4 ядра Cortex-A720 на 2000 МГц. Могутнє рішення, яке потягне сучасні ігри і при цьому не надмірно грітиметься.

Накопичувач може мати ємність 256, 512 чи 1024 ГБ. Оперативна пам’ять буває від 12 ГБ. В Україні продаються версії Tab S10 Ultra із внутрішньою пам’яттю в 512 та 1024 ГБ.

Підтримується свіжа специфікація Wi-Fi 7 (802.11ax). Порт USB Type-C підтримує режим OTG для підключення накопичувачів і може заряджати інші пристрої, маючи підтримку PD 3.0. Версія Bluetooth – 5.4.

Камери дозволяють отримувати чудові за мірками планшетів фото. При низькому освітленні деталі можуть губитися. Є ультраширокі модулі для випадків, коли в онлайн-дзвоні бере участь кілька людей з одного пристрою. Загалом для робочих цілей камери відмінні.

Кнопка на корпусі S Pen використовується для контекстних команд. Загалом ергономіка олівця непогана. Є гіроскоп та Bluetooth, що дозволяє креслити у повітрі різні команди. Можна дистанційно керувати камерою, запускати камеру. Презентації можна вести з ним, користуючись як пультом управління слайдами. Можна запрограмувати додаткові команди. Ще він служить брелоком, якщо стилус віддаляється від пристрою, планшет може просигналізувати про це.

Комплектний стілус також не є лише засобом управління на екрані. Коли він від’єднується від планшета, на екрані автоматично з’являються швидкі нотатки. Їх можна робити не тільки в редакторі, а й окремому вікні безпосередньо під час перегляду контенту – фото або відео. Планшет може розпізнавати рукописний текст на багатьох мовах. Виділений надрукований текст можна автоматично перекладати іншими мовами. Розпізнаний системою текст можна зберегти у різних форматах, у тому числі експортувати до PDF, Microsoft Word або поділитись ним у мережі. Є підтримка S Pen у деяких Андроїд-версіях професійних програм Adobe, AutoDesk. Для дітей тут можна знайти додатки розмальовок, в яких можна не лише фарбувати частини готових контурів, а й домальовувати поверх. Ми описали можливості попередньо встановленого софту, але в Samsung Store можна знайти й інші програми.

Висновок

Можна зробити висновок, що при набутій вправності та достатності мобільних версій офісних програм планшет Samsung Galaxy Tab S10 Ultra може стати альтернативою ноутбуку. Така велика діагональ означає, що і клавіатура буде ще зручніше для набору тексту. Не забуваємо і про цілком самодостатній тачпад із нею. Зазвичай є підсвічування клавіш, як і звичайних комп’ютерах. Зважаючи на те, що чохол-клавіатура просто примагнічується до корпусу планшета, зняти його нескладно і це зручно. Жаль, що в комплекті ні чохла, ні клавіатури немає. Ціна все-таки висока.

Крім низки технічних особливостей, які, по суті, роблять планшет унікальним, є суб’єктивний елемент. Samsung Tab S10 Ultra для тих, хто хоче і готовий купити найдорожчий Android-планшет, відмовившись із тих чи інших причин від використання iPad. І можна сказати, що кількість таких користувачів збільшується. Діагональ дисплея безпрецедентно більша, аналогів на ринку практично немає.

Характеристики планшета Samsung Galaxy Tab S10 Ultra (SM-X926B)

Зв’язок: 5G ОС: Android 14 + One UI 6.1 Екран: 14,6”, 2960 x 1848, Dynamic AMOLED 2X, 120 Гц, 930 нит Процесор: MediaTek Dimensity 9300 Plus, 8 ядер, 3250 МГц Графіка: Mali-G720 Immortalis MP12 Пам’ять оперативна, накопичувач: 12 (до 16 ГБ) LPDDR5X + 256 ГБ (до 1 ТБ) UFS 4.0 Основна камера: 13 Мпікс, f/2.0 8 Мпікс, f/2.2, ультраширока Фронтальна камера: 12 Мпікс, f/2.2 12 Мпікс Слот для карт: 1×nano-SIM Комунікації: Wi-Fi 7 802.11ax, Bluetooth 5.4 Навігація: A-GPS, GPS, Beidou, Galileo, QZSS Роз’єм: USB Type-C Датчики: · Акселерометр · Гіроскоп · Датчик освітлення · Датчик наближення Дактилоскопічний сенсор: Так, під екраном Захист: IP68 Акумулятор: 11200 мА·год Додатково: S Pen Максимальна потужність заряджання: 45 Вт Габарити: 208,6×326,4×5.4 мм Маса: 723 г Постачальник: Компанія Samsung Electronics Україна Ціна: $1800

Оцінка:

+ екран

+ автономність

+ продуктивність

+/-середня потужність зарядки

Михайло Чорновий

Редактор Редактор

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