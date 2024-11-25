Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Ultra (SM-X926B): многое

Когда-то планшеты были полноправными компаньонами вместе со смартфонами, но ныне эта тенденция сошла на нет. Теперь они призваны развлекать контентом, заменять ноутбуки при наличии клавиатуры или служить в качестве творческих полотен. Посмотрим, как с этим всем справляется свежий флагман Samsung Galaxy Tab S10 Ultra.

Дизайн и эргономика

Samsung Galaxy Tab S10 Ultra – большое во всех смыслах устройство. Это топовое решение, которое помимо качественного дисплея большой диагонали предлагает двойные камеры, мощный процессор, комплектный стилус. Поэтому и во внешности можно найти элементы, которые в более доступных моделях не встречаются.

Экран имеет насколько это сегодня возможно тонкие рамки. Они заметны, но точно не отвлекают внимания. На боковой долгой стороне есть вырез с двойной фронтальной камерой. Предполагается что ею нужно будет пользоваться, когда планшет работает в режиме ноутбука. В горизонтальной ориентации на подставке или в чехле-клавиатуре.

Чехол пригодится не только для защиты задней плоскости, но и объективов двойной основной камеры, которая заметно выступает. Она дополнена светодиодной вспышкой. Также тут визуально выделенная зона, где примагничивается комплектный стилус. Но крепится он так не слишком надежно. С чехлом будет удобнее располагать планшет для просмотра контента и хранить стилус в специальном отсеке.

Цельный металлический корпус сзади и на торцах подчеркнут линиями антенн. По периметру он едва выступает вокруг поля дисплея. Кнопки питания и громкости на той же стороне, что и фронтальные камеры. Здесь же в другой стороне лоток для SIM-карты и пара микрофонов между ними. Еще один находится на короткой боковой грани. Порт зарядки на короткой стороне корпуса.

Также на коротких сторонах установлены по паре динамиков. Они достаточно громкие и выдают объемный звук. Для просмотра видео и кино вполне достаточно. На нижнем длинном торце есть контакты для подключения клавиатуры.

Планшет имеет сертификацию защиты от воды и пыли IP68, поэтому его можно использовать в ванной, возле бассейна или влажной местности. Экран покрыт стеклом Corning Gorilla Glass 5. Оно точно защитит от мелких царапин, но удары и сильное случайное надавливание может и не выдержать.

Оснащение

Главное в планшете это экран и тут он исключительно хорош. Матрица Dynamic AMOLED 2x диагональю 14,6 дюймов имеет разрешение 2960х1848. Это соотношение сторон 16:10, с плотностью пикселей 240 ppi. Его максимальное значение яркости составляет 980 нит. Дисплей поддерживает высокую частоту развертки 120 Гц, режим HDR10+, стандарт NTSC, имеет фильтр синего цвета.

Несмотря на глянцевый отблеск у него все же есть антибликовое покрытие. По большей мере оно справляется со своей задачей, хотя солнце, яркие лампы и другие мощные световые источники могут отражаться в экране. Однако большого дискомфорта от этого не наблюдается, так что все же оно помогает.

Привычно для устройств компании в настройках можно выбрать цветовую гамму экрана, сделать цвета насыщеннее или более приглушенными. Есть и адаптивная подсветка, которая в автоматическом режиме позволит поднять яркость экрана до максимального значения, которое выше чем в ручном. Это пригодится в случае работы на солнце.

Помимо того, что экран в принципе отлично подходит для демонстрации контента, он удобен и для работы. Многозадачность позволит вывести три приложения одновременно и комфортно работать в них.

Емкость аккумулятора более 11 тысяч миллиампер часов. При использовании зарядки мощностью 45 Вт, выше не поддерживается, его можно зарядить за полтора часа. В режиме коротких просмотров видео, соц сетей и интернет-серфинга планшет может проработать от полностью заряженной батареи более 5 дней. С нагрузкой различными приложениями бенчмарк крутился более 11 часов. Беспрерывно смотреть видео на планшете можно в течение 18 часов.

Установленный MediaTek Dimensity 9300 это восьмиядерный чип, который изготавливается по 4-нанометровому техпроцессу. Он имеет 1 ядро Cortex-X4 на 3250 МГц, 3 ядра Cortex-X4 на 2850 МГц и 4 ядра Cortex-A720 на 2000 МГц. Мощное решение, которое потянет современные игры и при этом не будет избыточно греться.

Накопитель может иметь емкость 256, 512 или 1024 ГБ. Оперативной памяти бывает от 12 ГБ. В Украине продаются версии Tab S10 Ultra с внутренней памятью в 512 и 1024 ГБ.

Поддерживается свежая спецификация Wi-Fi 7 (802.11ax). Порт USB Type-C поддерживает режим OTG для подключения накопителей и также может заряжать другие устройства, имея поддержку PD 3.0. Версия Bluetooth — 5.4.

Камеры позволяют получать отличные по меркам планшетов фото. При низком освещении детали могут теряться. Есть ультраширокие модули для случаев, когда в онлайн-созвоне участвует несколько человек с одного устройства. В общем для рабочих целей камеры отличные.

Клавиша на корпусе S Pen используется для контекстных команд. В целом эргономика карандаша неплохая. Есть гироскоп и Bluetooth, что позволяет чертить в воздухе различные команды. Можно дистанционно управлять камерой, запускать съемку камерой. Презентации можно вести с ним пользуясь как пультом управления слайдами. Дополнительные команды можно запрограммировать. Еще он служит брелоком, если стилус удаляется от устройства, планшет может просигнализировать об этом.

Комплектный стилус также не является просто лишь средством управления на экране. Когда он отсоединяется от планшета, на экране автоматически появляются быстрые заметки. Их можно делать не только в редакторе, но и отдельном окне прямо во время просмотра контента – фото или видео. Планшет может распознавать рукописный текст на множестве языков. Выделенный напечатанный текст можно автоматически переводить на другие языки. Распознанный системой текст можно сохранить в различных форматах, в том числе экспортировать в PDF, Microsoft Word или поделиться им в сети. Есть поддержка S Pen в некоторых Андроид-версиях профессиональных программ Adobe, AutoDesk. Для детей тут можно найти приложения раскрасок, в которых можно не только окрашивать части готовых контуров, но и дорисовывать поверх. Мы описали возможности предустановленного софта, но в Samsung Store можно найти и другие приложения.

Заключение

Можно сделать вывод что при обретённой сноровке и достаточности мобильных версий офисных программ планшет Samsung Galaxy Tab S10 Ultra может стать альтернативой ноутбуку. Такая большая диагональ означает что и клавиатура будет еще удобнее для набора текста. Не забываем и про вполне самодостаточный тачпад с ней. Обычно есть подсветка клавиш, как и на обычных компьютерах. Учитывая, что чехол-клавиатура просто примагничивается к корпусу планшета, снять его несложно и это удобно. Жаль, что в комплекте ни чехла, ни клавиатуры нет. Цена все-таки высокая.

Помимо ряда технических особенностей, которые по сути делают планшет уникальным, есть субъективный элемент. Samsung Tab S10 Ultra для тех, кто хочет и готов купить самый дорогй Android-планшет, отказавшись по тем или иным причинам от использования iPad. И можно сказать что количество таких пользователей увеличивается. Диагональ дисплея беспрецедентно большая, аналогов на рынке практически нет.

Характеристики планшета Samsung Galaxy Tab S10 Ultra (SM-X926B)

Связь: 5G ОС: Android 14 + One UI 6.1 Экран: 14,6”, 2960 x 1848, Dynamic AMOLED 2X, 120 Гц, 930 нит Процесор: MediaTek Dimensity 9300 Plus, 8 ядер, 3250 МГц Графика: Mali-G720 Immortalis MP12 Память оперативная, накопитель: 12 (до 16 ГБ) LPDDR5X + 256 ГБ (до 1 ТБ) UFS 4.0 Основная камера: 13 Мпикс, f/2.0 8 Мпикс, f/2.2, ультраширокая Фронтальная камера: 12 Мпикс, f/2.2 12 Мпикс Слот для карт: 1×nano-SIM Коммуникации: Wi-Fi 7 802.11ax, Bluetooth 5.4 Навигация: A-GPS, GPS, Beidou, Galileo, QZSS Разъем: USB Type-C Датчики: · Акселерометр · Гироскоп · Датчик освещения · Датчик приближения Дактилоскопический сенсор: Да, под экраном Защита: IP68 Аккумулятор: 11200 мА•час Дополнительно: S Pen Максимальная мощность зарядки: 45 Вт Габариты: 208,6×326,4×5.4 мм Масса: 723 г Поставщик: Компания Samsung Electronics Украина Цена: $1800

Оценка:

+ экран

+ автономность

+ производительность

+/-средняя мощность зарядки

Михаил Черновой

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