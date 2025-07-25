NVIDIA Blackwell – архитектура с новыми возможностями для ИИ и создание контента

Важными достижениями индустрии видеоускорителей последних лет является не только наращивание их непосредственно производительности, но и развитие сопутствующих программных продуктов и алгоритмов. Используя те же мощности, они позволяют обрабатывать и генерировать большее количество контента в реальном времени. Об этом мы подробно рассказали в статье новой архитектуры NVIDIA Blackwell в играх с технологиями DLSS и Multi Frame Generation.

Что входит в архитектуру Blackwell

Архитектура Blackwell, легшая в основу новых видеокарт, создана с учетом потребностей искусственного интеллекта. Она включает в себя тензорные ядра пятого поколения, поддерживает новые нейронные шейдеры, оснащена памятью GDDR7 и оптимизирована для обработки сложных рендер-сцен с трассировкой лучей и работы с видео.

Тензорные ядра это специальные компоненты в видеокартах RTX, предназначенные для быстрого выполнения вычислений, связанных с искусственным интеллектом, особенно таких, как умножение больших матриц. Именно на таких операциях базируются современные нейронные сети и так называемый искусственный интеллект.

В последнем, пятом поколении ядер Tensor (присутствующих в видеокартах ), эти ядра еще более быстрые и имеют более широкие регистры, то есть могут «обрабатывать» больше данных одновременно. Это позволяет запускать сложные модели искусственного интеллекта на обычном компьютере. К таким моделям например относятся генераторы изображений или расширенные чат-боты. Отдельные профессиональные приложения также получили доступ к ИИ-функциям, которые работают быстрее при привлечении GPU. Это позволяет говорить о более широком применении таких графических решений вне игрового контекста.

Несмотря на то, что внедрение ИИ в рабочие процессы началось раньше, именно сегодня наблюдается активное расширение генеративных технологий. Они охватывают все больше сфер, от создания медиаконтента до автоматизации задач. Видеокарты GeForce RTX 50 на базе архитектуры Blackwell рассматриваются как техническая база для комфортной работы в условиях новой эры инструментов на базе ИИ. В статье разберем главные программные и алгоритмические новинки NVIDIA в области нейронных сетей и искусственного интеллекта.

NVIDIA: Game Ready и Studio – больше, чем драйверы

Для юзеров GeForce RTX компания дает два варианта драйверов. Game Ready ориентирован на гейминг и обеспечивает поддержку новых игр. Studio предназначен для профессионального использования, с акцентом на стабильность в творческих приложениях, таких как видеомонтаж и 3D-рендеринг.

Несмотря на разницу в фокусе, оба драйвера поддерживают ключевые функции. Драйвер Studio обновляется скорее в контексте профессиональных задач – например, одно из последних обновлений добавило поддержку TensorRT и формата FP8 для работы со Stable Diffusion 3.5. В то же время набор игровых исправлений в Studio идентичен Game Ready.

Далее расскажем о конкретных программных продуктах NVIDIA в которых применяются алгоритмы искусственного интеллекта и новые возможности архитектуры.

NVIDIA Broadcast – стриминг для каждого

Отдельную нишу занимает программное обеспечение NVIDIA Broadcast, которое улучшает качество трансляций. Программа доступна как через NVIDIA App, так и отдельно с сайта. Она обеспечивает обработку звука микрофона и изображения камеры с применением алгоритмов ИИ.

Среди функций — шумоподавление, устранение эха и Studio Voice для улучшения звука до уровня студийного. Последняя опция требует значительного ресурса GPU, поэтому рекомендуется для высокопроизводительных моделей.

Для видео имеются эффекты на основе ИИ, автоцентрирование кадра, виртуальные фоны и коррекция направления взгляда. В бета-режиме работают функции подавления шумов и Virtual Key Light для освещения.

Видеокарты GeForce RTX 50 поддерживают аппаратную кодировку AV1 с передачей 4K@60 fps, которая уже тестируется в Twitch Enhanced Broadcasting. В дальнейшем этот формат может стать стандартом на стриминговых платформах.

А одним из самых больших преимуществ стоит отметить то, что ПО NVIDIA Broadcast бесплатно для всех владельцев видеокарт GeForce RTX.

Рендеринг видео с применением ускорителей Blackwell

Архитектура Blackwell содержит NVENC/NVDEC девятого поколения для ускоренного кодирования/декодирования видео. Среди новшеств — поддержка AV1 Ultra High Quality и 10-битного формата цвета 4:2:2, что важно для профессиональной работы.

В отличие от 4:2:0, использующего потребительские устройства, 4:2:2 обеспечивает более точное воспроизведение цвета. Например, новая RTX 5090 демонстрирует в 11 раз более быструю обработку видео 4:2:2 по сравнению с CPU Intel Core i9-14900K.

В Premiere Pro, CapCut, DaVinci Resolve и Filmora видеокарты RTX 50-го поколения также обеспечивают значительное ускорение. Экспорт файлов из RTX 5090 происходит в 4 раза быстрее, чем на RTX 3090. Аппаратная поддержка многопоточного рендеринга позволяет параллельно обрабатывать несколько видео.

ПО Adobe активно использует GPU для оптимизации функций — от Scene Edit Detection до Auto Reframe. DaVinci Resolve предлагает набор ИИ-функций, в частности UltraNR, IntelliTrack AI и SuperScale.

3D-рендеринг и моделирование

Благодаря генеративному ИИ меняется подход к 3D-моделированию — упрощается подготовка сцен, появляется возможность автоматической генерации текстур и моделей.

NVIDIA GeForce RTX 5090 демонстрирует заметное ускорение в Autodesk, Blender, V-Ray, D5 Render и т.д. Архитектура Blackwell поддерживает трассировку лучей, шумоподавления и DLSS 4.

Решение NVIDIA Audio2Face применяется для синхронизации анимации лица с голосом, что становится актуальным для игровых и 3D-проектов.

Генеративные инструменты для художников

NVIDIA не только предлагает собственные инструменты на основе искусственного интеллекта, но и обеспечивает эффективную работу инструментов в сторонних приложениях. ИИ интенсивно интегрируется в работу цифровых художников. Photoshop, например, имеет набор Neural Filters для портретной обработки, а Super Resolution позволяет увеличивать изображение без потери качества.

Связка программ Firefly–Photoshop–After Effects позволяет создавать изображения и анимации, редактировать их в одной среде. Substance 3D Collection также использует ШИ-алгоритмы, в частности Text to Texture.

Также поддерживаются приложения вроде ON1 Resize AI для масштабирования фото. Новая модель SPAR3D от Stability AI в сотрудничестве с NVIDIA конвертирует 2D-объекты в детализированные 3D-модели.

RTX Remix: создаем ремастер классической игры

RTX Remix — набор инструментов для улучшения визуальной составляющей игр. Платформа транслирует API DirectX 8/9 в Vulkan и позволяет добавлять трассировку пути, DLSS 4, новые текстуры и материалы.

Эти возможности были продемонстрированы в ремастере Portal RTX. В настоящее время продолжается разработка Half-Life 2 RTX, которая получит полностью обновленную графику с трассировкой и поддержкой новых технологий. В частности, добавлены такие решения как RTX Skin и RTX Volumetrics. RTX Skin – технология подповерхностного рассеяния для создания реалистичной кожи виртуальных персонажей. RTX Volumetrics, в свою очередь, позволяет создавать реалистичное объемное освещение с учетом частиц и атмосферных эффектов.

AI-ассистенты Chat RTX и Project G-Assist

Пользователям GeForce RTX доступны два ассистента: Chat RTX и Project G-Assist. Первый позволяет работать с локальными файлами с помощью языковой модели (например, Llama или Mistral). Помощник обрабатывает данные из документов и выдает релевантные ответы. Поддерживается голосовой ввод.

Project G-Assist ориентирован на взаимодействие с ПК — помогает в настройках видеокарты, при запуске игр, записи видео и других функциях. Он распознает голосовые команды (на английском) и предоставляет консультации по оптимизации настроек.

NVIDIA NIM и AI Blueprints — масштабирование и готовность

Одним из важных событий во время анонса серии RTX 50 является перенос генеративных рабочих процессов ИИ непосредственно на ПК авторов контента через использование NIM.

NVIDIA NIM (NVIDIA Inference Microservices) – это набор предварительно созданных, оптимизированных микросервисов вывода, которые можно запускать локально на ускорителях.

NIM упрощают разработку приложений искусственного интеллекта с помощью стандартных API и инструментов, которые можно запускать в локальных системах. NIM также поддерживает пользовательские модели и предлагает функции корпоративного уровня со специальной поддержкой.

В свою очередь AI Blueprints — предварительно настроенные рабочие процессы для реализации сложных сценариев с использованием искусственного интеллекта. Эти решения построены на микросервисах NVIDIA NIM (NVIDIA Inference Microservices) и объединяют несколько моделей и инструментов в виде эталонных приложений.

AI Blueprints ориентированы на прикладное использование ИИ в бизнесе, в частности в обработке текста, анализе видео, генерации изображений, построении виртуальных ассистентов и т.д. NVIDIA позиционирует их как готовые к развертыванию решения, которые можно адаптировать к потребностям конкретного проекта.

Итоги и перспективы

Творцам и авторам контента редко не хватает вдохновения. Однако у них может быть времени или знаний об инструментах, которые позволили бы реализовать творческие замыслы. Видеокарты NVIDIA GeForce RTX серии 50, похоже, удовлетворяют эту потребность, позволяя выполнять более эффективно и удобно. В то же время они уменьшают факторы, которые могут ограничивать в реализации идей.

Графические адаптеры NVIDIA активно используются в профессиональной среде для работы с видео, графикой и трехмерным моделированием. Благодаря аппаратному ускорению обработки они стали неотделимой частью рабочих систем, ориентированных на контент-производство. Сегодня же в таких приложениях внедряются новые инструменты на основе искусственного интеллекта, в частности, генеративные модели, которые влияют на изменение подходов к работе с графическим и 3D-контентом.

Архитектура Blackwell, на которой построено новое поколение видеокарт, разработана с учетом потребностей нейронных вычислений. Это позволяет существенно ускорить выполнение соответствующих задач в современных программных комплексах. Поддержка таких возможностей не ограничивается профессиональной линейкой NVIDIA RTX – многие задачи эффективно обрабатываются потребительскими моделями GeForce RTX 50.

Для работы с большими нейронными сетями и обработки объемных данных предпочтение следует отдать графическим процессорам с расширенным объемом видеопамяти. В частности, модели GeForce RTX 5090 и RTX 5080 обеспечивают необходимые ресурсы не только для требовательных игор, но и для стабильной работы со сложными ШИ-приложениями и создания цифрового контента.

Описанные нами алгоритмы, технологии и функции делают видеокарты серии GeForce RTX 50 качественно новым решением в области контента и использования искусственного интеллекта. Купить видеокарту NVIDIA GeForce RTX 50 можно на Telemart, где уже доступны много моделей.

Михаил Черновой

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