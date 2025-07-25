NVIDIA Blackwell – архітектура з новими можливостями для ШІ та створення контенту

Важливими досягненнями індустрії відеоприскорювачів останніх років є не лише нарощення їх безпосередньо продуктивності, а й розвиток супутніх програмних продуктів та алгоритмів. Використовуючи ті ж потужності, вони дозволяють обробляти та генерувати більшу кількість контенту в реальному часі. Про це ми детально розповіли в статті про можливості нової архітектури NVIDIA Blackwell в іграх з технологіями DLSS та Multi Frame Generation.

Що входить у архітектуру Blackwell

Архітектура Blackwell, що лягла в основу нових відеокарт, створена з урахуванням потреб штучного інтелекту. Вона включає тензорні ядра п’ятого покоління, підтримує нові нейронні шейдери, оснащена пам’яттю GDDR7 та оптимізована для обробки складних рендер-сцен із трасуванням променів і роботи з відео.

Тензорні ядра це спеціальні компоненти у відеокартах RTX, призначені для швидкого виконання обчислень, пов’язаних зі штучним інтелектом, особливо таких, як множення великих матриць. Саме на таких операціях базуються сучасні нейронні мережі та так званий штучний інтелект.

В останньому, п’ятому поколінні ядер Tensor (присутніх у відеокартах NVIDIA GeForce RTX 50-серії), ці ядра ще швидші і мають ширші регістри, тобто можуть «обробляти» більше даних одночасно. Це дозволяє запускати складні моделі штучного інтелекту на звичайному комп’ютері. До таких моделей наприклад належать генератори зображень або розширені чат-боти. Окремі професійні застосунки також отримали доступ до ШІ-функцій, які працюють швидше при залученні GPU. Це дозволяє говорити про ширше застосування таких графічних рішень поза ігровим контекстом.

Попри те, що впровадження ШІ в робочі процеси розпочалося раніше, саме сьогодні спостерігається активне розширення генеративних технологій. Вони охоплюють усе більше сфер, від створення медіаконтенту до автоматизації задач. Відеокарти GeForce RTX 50 на базі архітектури Blackwell розглядаються як технічна основа для комфортної роботи в умовах нової епохи інструментів на базі ШІ. В статті розберемо головні програмні та алгоритмічні новинки NVIDIA в сфері нейронних мереж і штучного інтелекту.

NVIDIA: Game Ready та Studio – більше ніж драйвери

Для користувачів GeForce RTX компанія пропонує два варіанти драйверів. Game Ready орієнтований на геймінг і забезпечує підтримку нових ігор. Studio призначений для професійного використання, з акцентом на стабільність у творчих застосунках, як-от відеомонтаж і 3D-рендеринг.

Незважаючи на різницю у фокусі, обидва драйвери підтримують ключові функції. Драйвер Studio оновлюється швидше в контексті професійних задач — наприклад, одне з останніх оновлень додало підтримку TensorRT і формату FP8 для роботи зі Stable Diffusion 3.5. Водночас набір ігрових виправлень у Studio ідентичний Game Ready.

Далі розкажемо про конкретні програмні продукти NVIDIA в яких застосовуються алгоритми штучного інтелекту та нові можливості архітектури.

NVIDIA Broadcast – стрімінг для кожного

Окрему нішу займає програмне забезпечення NVIDIA Broadcast, яке покращує якість трансляцій. Програма доступна як через NVIDIA App, так і окремо з сайту. Вона забезпечує обробку звуку мікрофона та зображення з камери із застосуванням алгоритмів ШІ.

Серед функцій — шумозаглушення, усунення луни та Studio Voice для покращення звуку до рівня студійного. Остання опція вимагає значного ресурсу GPU, тому рекомендується для високопродуктивних моделей.

Для відео є ефекти на основі ШІ, автоцентрування кадру, віртуальні фони та корекція напрямку погляду. У бета-режимі працюють функції приглушення шумів і Virtual Key Light для освітлення.

Відеокарти GeForce RTX 50 підтримують апаратне кодування AV1 з передачею 4K@60 fps, що вже тестується у Twitch Enhanced Broadcasting. Надалі цей формат може стати стандартом на стримінгових платформах.

А однією з найбільших переваг варто відмітити те, що ПО NVIDIA Broadcast безкоштовне для всіх власників відеокарт GeForce RTX.

Рендеринг відео із застосуванням прискорювачів Blackwell

Архітектура Blackwell містить NVENC/NVDEC дев’ятого покоління для пришвидшеного кодування/декодування відео. Серед нововведень — підтримка AV1 Ultra High Quality та 10-бітного формату кольору 4:2:2, що важливо для професійної роботи.

На відміну від 4:2:0, який використовують споживчі пристрої, 4:2:2 забезпечує точніше відтворення кольору. Наприклад нова RTX 5090 демонструє в 11 разів швидшу обробку відео 4:2:2 порівняно з CPU Intel Core i9-14900K.

В Premiere Pro, CapCut, DaVinci Resolve та Filmora відеокарти RTX 50-го покоління також забезпечують значне прискорення. Експорт файлів із RTX 5090 відбувається у 4 рази швидше, ніж на RTX 3090. Апаратна підтримка багатопотокового рендерингу дозволяє паралельно обробляти кілька відео.

ПЗ Adobe активно використовує GPU для оптимізації функцій — від Scene Edit Detection до Auto Reframe. DaVinci Resolve пропонує набір ШІ-функцій, зокрема UltraNR, IntelliTrack AI і SuperScale.

3D-рендеринг і моделювання

Завдяки генеративному ШІ змінюється підхід до 3D-моделювання — спрощується підготовка сцен, з’являється можливість автоматичної генерації текстур і моделей.

NVIDIA GeForce RTX 5090 демонструє помітне прискорення в Autodesk, Blender, V-Ray, D5 Render тощо. Архітектура Blackwell підтримує трасування променів, шумозаглушення та DLSS 4.

Рішення NVIDIA Audio2Face застосовується для синхронізації анімації обличчя з голосом, що стає актуальним для ігрових і 3D-проєктів.

Генеративні інструменти для художників

NVIDIA не тільки пропонує власні інструменти на основі штучного інтелекту, але й забезпечує ефективну роботу інструментів у сторонніх застосунках. ШІ інтенсивно інтегрується в роботу цифрових художників. Photoshop, наприклад, має набір Neural Filters для портретної обробки, а Super Resolution дає змогу збільшувати зображення без втрати якості.

Зв’язка програм Firefly–Photoshop–After Effects дозволяє створювати зображення та анімації, редагувати їх в одному середовищі. Substance 3D Collection також використовує ШІ-алгоритми, зокрема Text to Texture.

Також підтримуються застосунки на кшталт ON1 Resize AI для масштабування фото. Нова модель SPAR3D від Stability AI у співпраці з NVIDIA конвертує 2D-об’єкти в деталізовані 3D-моделі.

RTX Remix: створюємо ремастер класичної гри

RTX Remix — набір інструментів для покращення візуальної складової ігор. Платформа транслює API DirectX 8/9 у Vulkan і дає змогу додавати трасування шляху, DLSS 4, нові текстури та матеріали.

Ці можливості були продемонстровані у ремастері Portal RTX. Наразі триває розробка Half-Life 2 RTX, що отримає повністю оновлену графіку з трасуванням і підтримкою нових технологій. Зокрема додані такі рішення як RTX Skin та RTX Volumetrics. RTX Skin – технологія підповерхневого розсіювання для створення реалістичної шкіри віртуальних персонажів. RTX Volumetrics, в свою чергу, дозволяє створювати реалістичне об’ємне освітлення з урахуванням частинок та атмосферних ефектів.

AI-асистенти Chat RTX і Project G-Assist

Користувачам GeForce RTX доступні два асистенти: Chat RTX і Project G-Assist. Перший дозволяє працювати з локальними файлами за допомогою мовної моделі (наприклад, Llama або Mistral). Асистент обробляє дані з документів та видає релевантні відповіді. Підтримується голосовий ввід.

Project G-Assist орієнтований на взаємодію з ПК — допомагає в налаштуваннях відеокарти, при запуску ігор, запису відео й інших функціях. Він розпізнає голосові команди (англійською) та надає консультації щодо оптимізації налаштувань.

NVIDIA NIM та AI Blueprints – масштабування та готовність

Однією з важливих подій під час анонсу серії RTX 50 є перенесення генеративних робочих процесів ШІ безпосередньо на ПК авторів контенту через використання NIM.

NVIDIA NIM (NVIDIA Inference Microservices) – це набір попередньо створених, оптимізованих мікросервісів виведення які можна запускати локально на прискорювачах.

NIM спрощують розробку додатків штучного інтелекту за допомогою стандартних API та інструментів які можна запускати в локальних системах. NIM також підтримує користувацькі моделі та пропонує функції корпоративного рівня зі спеціальною підтримкою.

В свою чергу AI Blueprints — попередньо налаштовані робочі процеси для реалізації складних сценаріїв з використанням штучного інтелекту. Ці рішення побудовані на мікросервісах NVIDIA NIM (NVIDIA Inference Microservices) та поєднують декілька моделей та інструментів у вигляді еталонних додатків.

AI Blueprints орієнтовані на прикладне використання ШІ у бізнесі, зокрема в обробці тексту, аналізі відео, генерації зображень, побудові віртуальних асистентів тощо. NVIDIA позиціонує їх як готові до розгортання рішення, які можна адаптувати до потреб конкретного проекту.

Висновки та перспективи

Творцям та авторам контенту рідко бракує натхнення. Однак в них може не бути часу чи знань про інструменти, які дозволили б швидше реалізувати творчі задуми. Відеокарти NVIDIA GeForce RTX серії 50, здається, задовольняють цю потребу, дозволяючи виконувати ефективніше та зручніше. Водночас вони зменшують фактори, які можуть обмежувати у реалізації ідей.

Графічні адаптери NVIDIA активно використовуються у професійному середовищі для роботи з відео, графікою та тривимірним моделюванням. Завдяки апаратному прискоренню обробки вони давно стали невіддільною частиною робочих систем, орієнтованих на контент-виробництво. Сьогодні ж у такі застосунки впроваджуються нові інструменти на основі штучного інтелекту, зокрема генеративні моделі, які впливають на зміну підходів до роботи з графічним та 3D-контентом.

Архітектура Blackwell, на якій побудоване нове покоління відеокарт, розроблена з урахуванням потреб нейронних обчислень. Це дозволяє значно пришвидшити виконання відповідних завдань у сучасних програмних комплексах. Підтримка таких можливостей не обмежується професійною лінійкою NVIDIA RTX — багато задач ефективно обробляються споживчими моделями GeForce RTX 50.

Для роботи з великими нейронними мережами та обробки об’ємних даних перевагу варто надати графічним процесорам із розширеним обсягом відеопам’яті. Зокрема, моделі GeForce RTX 5090 і RTX 5080 забезпечують необхідні ресурси не тільки для вимогливих ігор, але й для стабільної роботи зі складними ШІ-застосунками та створення цифрового контенту.

Описані нами алгоритми, технології та функції роблять відеокарти серії GeForce RTX 50 якісно новим рішенням в області контенту та використання штучного інтелекту. Купити відеокарти NVIDIA GeForce RTX 50 можна на Telemart, де вже доступно багато моделей.

Михайло Чорновий

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