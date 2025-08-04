Обзор Logitech FLIP FOLIO для IPAD: больше чем чехол

Компания Logitech предлагает широкий выбор обложек и чехлов для мобильных устройств. Познакомимся с Logitech FLIP FOLIO для планшетов и сверхкомпактных ноутбуков Apple

Что такое Logitech FLIP FOLIO для IPAD

Logitech FLIP FOLIO для IPAD — чехол с клавиатурой, который имеет возможность синхронизации сразу с тремя устройствами и быстрым переключением между ними.

Аксессуар выпускается для устройств с экранами диагональю 11 (FLIP FOLIO для IPAD PRO11&AIR11/5TH) и 13 (FLIP FOLIO для IPAD PRO&AIR 13) дюймов.

Соответственно он совместим с 11 и 13-дюймовыми планшетами iPad и 11 и 13-дюймовыми ноутбуками Macbook Air (М2 и М3). Да, настало время, когда планшеты и ноутбуки настолько схожи по габаритам, что для них подходит один чехол.

Вся обложка – это сплошное прорезиненное-матовое гладкое покрытие. Клавиатура имеет такую же софт-тач поверхность с внешней стороны. Яркими акцентами здесь стала бирюзовая бирка сбоку клавиатуры и планка-упор внутри обложки. Потянув за бирку, будет удобнее отделить клавиатуру от обложки. Планка частично фиксирует планшет.

Как работает обложка-клавиатура

Крепление к защитной обложке реализовано с помощью магнитов. Никаких защелок или отгиб пластиковых боковин. В свое время такое казалось невероятной магией, теперь это, можно сказать, обыденность. По вырезу для камеры понятно интуитивно, какая сторона обложки предназначена для планшета. В производном состоянии одна грань устройства остается открытой и к ней можно закрепить Apple Pencil.

Клавиатура примагничивается с наружной стороны, кнопками внутрь. Так что пыль и повреждение ей не страшны. Кстати, магниты установлены таким образом, что клавиатуру невозможно закрепить иначе.



Планшет уверенно держится за чехол. Конечно, если планшет специально трясти, он отпадет. Но вряд ли вы будет обращаться с таким девайсом так грубо. К слову и клавиатура при очень сильном рывке тоже отпадает.

Половина одной из сторон обложки может переламываться пополам, чтобы образовывать подставку. Угол наклона можно изменять. Шарнир достаточно жесткий, поэтому конструкция стоит уверенно. При желании планшет можно установить как горизонтально, так и вертикально, он будет удерживаться за счет магнитов.



Клавиатура в Logitech FLIP FOLIO

Клавиатура включается отдельным ползунком на верхнем торце корпуса. В целом основные и второстепенные функции кнопок адаптированы к iOS.

Клавиатура питается от четырех батареек формата «таблетка» (CR2016). Заявленная автономность – до двух лет. Достигается это системой интеллектуального управления питанием, которая уже неоднократно доказывала свою эффективность.

Несмотря на компактность, у клавиатуры полноценные кнопки с символами. Даже нашлось место для слегка удлиненных Shift и сравнительно большой пробел. Набирать текст на клавиатуре удобно. Клавиши имеют оптимальное расстояние, небольшой ход и четкую точку срабатывания.

Однако стрелки имеют размер половины. Такие же и верхние мультимедийные кнопки регулировки параметров. Также уменьшены по размеру клавиши смены языка и выхода из приложений (читай Esc).

Среди кнопок на клавиатуре есть трио, выделенные цветом – для быстрого переключения между устройствами. Можно набрать текст на планшете и после быстро перейти на смартфон, чтобы ответить на сообщение в нем. Правда, учитывая отличную синхронизацию Apple-устройств, такие сценарии еще предстоит поискать. Ведь все сообщения и сообщения будут поступать на оба устройства и реагировать на них можно с одного из них.

Впечатления

Компания Logitech всегда славилась своими аксессуарами для мобильных устройств. Logitech FLIP FOLIO для IPAD не стала исключением. Отличная эргономика, материалы и продуманная функциональность в таком, на первый взгляд, простом аксессуаре, как обложка с клавиатурой. Клавиатурой можно легко использовать на трех устройствах сразу. Магнитный крепеж позволяет быстро переставлять планшет в нужное положение. Клавиатуру не нужно носить по отдельности, а можно достаточно компактно крепить к нему. Да, получается толстый сэндвич. Однако следует учесть, что с собой у вас будет почти полноценный ноутбук.

Характеристики Logitech FLIP FOLIO для IPAD (920-013388)

Подключение клавиатуры: Bluetooth Питание клавиатуры: 4 шт. CR2016 Габариты (с планшетом в сложенном состоянии): 252х185х15 мм Вес (без планшета): 451 г Стоимость: 7299 грн

Оценка:

+ удобная клавиатура

+ качество материалов

+ магнитный крепеж

-цена

Андрей Кучеренко

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