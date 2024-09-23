AR-очки Snapchat Spectacles 5 с повышенным разрешением и углом обзора доступны только для разработчиков

Snapchat представила новую версию своих очков дополненной реальности — Spectacles 5, которые получили значительные улучшения по сравнению с предыдущей моделью. Одним из главных новшеств стал увеличенный угол зрения — теперь он составляет 46° по диагонали, что значительно превосходит 26,3° у предыдущего поколения. Очки также получили улучшенное разрешение, которое теперь достигает 37 пикселей на градус, что на 25% больше по сравнению с предшественниками, улучшая детализацию отображаемых объектов.

Однако эти улучшения сказались на весе устройства — Spectacles 5 весят 226 граммов, что вдвое больше веса четвертой модели, которая была 134 грамма. При этом батарея стала работать дольше: время автономной работы увеличилось с 30 до 45 минут.

Внутри очков используются два набора чипов от Qualcomm, которые оптимизируют распределение нагрузки и снижают энергопотребление. Для охлаждения системы применяются титановые паровые камеры. Встроенные технологии, такие как Snap OS и Snap Spatial Engine, обеспечивают низкую задержку в 13 миллисекунд, что делает отображение виртуальных 3D-элементов практически мгновенным и очень плавным.

На данный момент Spectacles 5 доступны только для разработчиков, участвующих в специальной программе по подписке стоимостью $99 в месяц. Для обычных потребителей очки пока не поступили в продажу, так как продукт предназначен преимущественно для разработки и тестирования новых AR-приложений.

В рамках партнерства с Lego, ILM Immersive, Niantic и Wabisabi Games, Snapchat готовит уникальные AR-опыты, включая виртуальные наборы Lego и игры, однако для большинства пользователей эти инновации пока остаются недоступными.