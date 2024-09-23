AR-окуляри Snapchat Spectacles 5 з підвищеною роздільною здатністю та кутом огляду доступні тільки для розробників23.09.24
Snapchat представила нову версію своїх очок доповненої реальності – Spectacles 5, які отримали значні покращення порівняно з попередньою моделлю. Однією з головних нововведень став збільшений кут зору – тепер він становить 46 ° по діагоналі, що значно перевищує 26,3 ° у попереднього покоління. Окуляри також отримали покращений дозвіл, який тепер досягає 37 пікселів на градус, що на 25% більше у порівнянні з попередниками, покращуючи деталізацію об’єктів, що відображаються.
Однак ці поліпшення далися взнаки на вазі пристрою – Spectacles 5 важать 226 грамів, що вдвічі більше ваги четвертої моделі, яка була 134 грами. При цьому батарея почала працювати довше: час автономної роботи збільшився з 30 до 45 хвилин.
Усередині окулярів використовуються два набори чіпів Qualcomm, які оптимізують розподіл навантаження і знижують енергоспоживання. Для охолодження системи використовуються титанові парові камери. Вбудовані технології, такі як Snap OS і Snap Spatial Engine забезпечують низьку затримку в 13 мілісекунд, що робить відображення віртуальних 3D-елементів практично миттєвим і дуже плавним.
На даний момент Spectacles 5 доступні лише для розробників, які беруть участь у спеціальній програмі з передплати вартістю $99 на місяць. Для звичайних споживачів окуляри поки не надійшли у продаж, оскільки продукт призначений переважно для розробки та тестування нових додатків AR.
У рамках партнерства з Lego, ILM Immersive, Niantic та Wabisabi Games, Snapchat готує унікальні AR-досліди, включаючи віртуальні набори Lego та ігри, проте для більшості користувачів ці інновації поки що залишаються недоступними.
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