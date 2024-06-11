10.06.24

Обзор игровой мышки Logitech G502 X Plus: вековая или вечная?

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Logitech G502X

В линейку мышек Logitech G502 2023 года входит несколько моделей – с приставками в названии X, X Plus и Lightspeed. Рассмотрим средний вариант