Apple watchOS 11 получила интерактивный режим тренировок11.06.24
На WWDC 2024 Apple анонсировала watchOS 11, новую версию операционной системы для умных часов. В этом обновлении представлено множество новых функций, в том числе улучшенные возможности для здоровья и фитнеса.
В watchOS 11 появится режим тренировок, который анализирует личные данные и показатели, чтобы оценить влияние интенсивности и продолжительности тренировок на организм со временем. Будет доступна «оценка усилий», помогающая определить, нужно ли усилить тренировки или наоборот, ослабить их. Также появятся «дни отдыха», позволяющие приостановить активность в кольцах активности (Activity Ring), и возможность настраивать цели занятий в зависимости от дня недели.
Новое приложение Vitals позволит пользователям отслеживать важные показатели здоровья и использовать новые функции для мониторинга цикла во время беременности. Приложение будет уведомлять о выходе определенных показателей, таких как пульс, за пределы обычного диапазона.
watchOS 11 также перенесет функцию интерактивных уведомлений (Live Activities) с iPhone на Apple Watch, добавляя удобство взаимодействия с уведомлениями. Для безопасности, например, при беговых тренировках поздно ночью, появятся функции, позволяющие друзьям следить за вашим местоположением.
Разработчики уже сегодня могут начать работать с watchOS 11, а публичный выпуск планируется на осень, приуроченный к запуску новых моделей Apple Watch. В этом году Apple Watch отмечают 10-летний юбилей, и ходят слухи о выпуске специальной версии «X», аналогично iPhone.
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Apple watchOS 11 получила интерактивный режим тренировокApple WWDC умные часы
На WWDC 2024 Apple анонсировала watchOS 11, новую версию операционной системы для умных часов. В этом обновлении представлено множество новых функций, в том числе улучшенные возможности для здоровья и фитнеса.
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