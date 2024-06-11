Apple watchOS 11 получила интерактивный режим тренировок

На WWDC 2024 Apple анонсировала watchOS 11, новую версию операционной системы для умных часов. В этом обновлении представлено множество новых функций, в том числе улучшенные возможности для здоровья и фитнеса.

В watchOS 11 появится режим тренировок, который анализирует личные данные и показатели, чтобы оценить влияние интенсивности и продолжительности тренировок на организм со временем. Будет доступна «оценка усилий», помогающая определить, нужно ли усилить тренировки или наоборот, ослабить их. Также появятся «дни отдыха», позволяющие приостановить активность в кольцах активности (Activity Ring), и возможность настраивать цели занятий в зависимости от дня недели.

Новое приложение Vitals позволит пользователям отслеживать важные показатели здоровья и использовать новые функции для мониторинга цикла во время беременности. Приложение будет уведомлять о выходе определенных показателей, таких как пульс, за пределы обычного диапазона.

watchOS 11 также перенесет функцию интерактивных уведомлений (Live Activities) с iPhone на Apple Watch, добавляя удобство взаимодействия с уведомлениями. Для безопасности, например, при беговых тренировках поздно ночью, появятся функции, позволяющие друзьям следить за вашим местоположением.

Разработчики уже сегодня могут начать работать с watchOS 11, а публичный выпуск планируется на осень, приуроченный к запуску новых моделей Apple Watch. В этом году Apple Watch отмечают 10-летний юбилей, и ходят слухи о выпуске специальной версии «X», аналогично iPhone.