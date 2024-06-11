Apple watchOS 11 отримала інтерактивний режим тренувань11.06.24
На WWDC 2024 Apple анонсувала watchOS 11, нову версію операційної системи для розумного годинника. У цьому оновленні представлено безліч нових функцій, у тому числі покращені можливості для здоров’я та фітнесу.
У watchOS 11 з’явиться режим тренувань, який аналізує особисті дані та показники, щоб оцінити вплив інтенсивності та тривалості тренувань на організм з часом. Буде доступна «оцінка зусиль», яка допоможе визначити, чи потрібно посилити тренування чи навпаки, послабити їх. Також з’являться дні відпочинку, що дозволяють призупинити активність в кільцях активності (Activity Ring), і можливість налаштовувати цілі занять в залежності від дня тижня.
Нова програма Vitals дозволить користувачам відстежувати важливі показники здоров’я та використовувати нові функції для моніторингу циклу під час вагітності. Додаток повідомлятиме про вихід певних показників, таких як пульс, за межі звичайного діапазону.
watchOS 11 також перенесе функцію інтерактивних повідомлень (Live Activities) з iPhone на Apple Watch, додаючи зручність взаємодії з повідомленнями. Для безпеки, наприклад, при бігових тренуваннях пізно вночі, з’являться функції, що дозволяють друзям стежити за вашим місцем розташування.
Розробники вже сьогодні можуть почати працювати з watchOS 11, а публічний випуск планується на осінь, присвячений запуску нових моделей Apple Watch. Цього року Apple Watch відзначають 10-річний ювілей і ходять чутки про випуск спеціальної версії «X», аналогічно iPhone.
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Apple watchOS 11 отримала інтерактивний режим тренуваньApple WWDC смарт-годинник
На WWDC 2024 Apple анонсувала watchOS 11, нову версію операційної системи для розумного годинника. У цьому оновленні представлено безліч нових функцій, у тому числі покращені можливості для здоров’я та фітнесу.
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