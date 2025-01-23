Apple MacBook Air с OLED дисплеем не выйдет до 2029 года

Поклонники MacBook Air, надеявшиеся на скорое появление модели с OLED-дисплеем, вынуждены запастись терпением. Согласно последнему отчету The Elec, выпуск MacBook Air с OLED-экраном, ранее ожидавшийся в 2027 году, теперь откладывается на 2029 год.

Отчет указывает, что причиной задержки стало слабое обновление продаж iPad Pro, в котором уже используются OLED-дисплеи. Продажи не оправдали ожиданий Apple, что повлияло на планы компании по внедрению OLED в других устройствах, включая MacBook Air.

Кроме того, технология OLED по-прежнему сталкивается с вопросами надежности, включая риск выгорания экрана, хотя современные разработки постепенно минимизируют эту проблему.

Хотя ожидание OLED-дисплея в MacBook Air продлится еще несколько лет, пользователи смогут насладиться улучшенными ЖК-дисплеями, обеспечивающими достойное качество изображения. В долгосрочной перспективе Apple, вероятно, сделает OLED-дисплеи стандартом для всей линейки MacBook, но на это потребуется время.