Apple MacBook Air з OLED дисплеєм не вийде до 2029 року

Шанувальники MacBook Air, які сподівалися на швидку появу моделі з OLED-дисплеєм, змушені запастися терпінням. Згідно з останнім звітом The Elec, випуск MacBook Air з OLED-екраном, який раніше очікувався в 2027 році, тепер відкладається на 2029 рік.

Звіт вказує, що причиною затримки стало слабке оновлення продажів iPad Pro, у якому вже використовуються OLED-дисплеї. Продаж не виправдав очікувань Apple, що вплинуло на плани компанії з впровадження OLED в інших пристроях, включаючи MacBook Air.

Крім того, технологія OLED, як і раніше, стикається з питаннями надійності, включаючи ризик вигоряння екрану, хоча сучасні розробки поступово мінімізують цю проблему.

Хоча очікування OLED-дисплея в MacBook Air триватиме ще кілька років, користувачі зможуть насолодитися покращеними РК-дисплеями, що забезпечують гідну якість зображення. У довгостроковій перспективі Apple, ймовірно, зробить OLED-дисплеї стандартом для всієї лінійки MacBook, але на це знадобиться час.