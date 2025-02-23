Apple iPhone 16e — новый дешевый айфон с OLED-экраном, 5G-модемом и ценой от $599

Apple представила iPhone 16e — новый бюджетный смартфон, пришедший на смену iPhone SE третьего поколения. Устройство получило 6,1-дюймовый OLED-дисплей с вырезом для Face ID, что означает отказ компании от Touch ID и кнопки «Домой».

В основе смартфона лежит процессор A18, который поддерживает функции Apple Intelligence. Впервые iPhone оснащается фирменным 5G-модемом Apple C1, который, по заявлению компании, обеспечивает высокую энергоэффективность и продлевает время автономной работы.

На задней панели расположена 48-мегапиксельная камера с возможностью 2-кратного зума оптического качества. В отличие от старших моделей, iPhone 16e не получил телеобъектива и ультраширокоугольной камеры, а также лишен возможности снимать пространственные фото и видео для Vision Pro. Функции обработки изображений включают Photonic Engine, Deep Fusion и Smart HDR 5, но отсутствует портретный режим нового поколения и система Focus Control.

Среди конструктивных изменений стоит отметить появление кнопки Action Button вместо привычного переключателя режимов звука и порт USB-C вместо Lightning. Однако устройство не получило кнопку Camera Control, которая была добавлена в старшие модели iPhone 16.

iPhone 16e поддерживает новую функцию Audio Mix, позволяющую смешивать аудиодорожки во время записи, но не включает кинематографический режим и Action Mode для съемки плавного видео. Фронтальная камера аналогична той, что используется в iPhone 16, однако она лишена ряда продвинутых функций, таких как портретный режим с регулировкой глубины и новые стили фото.

Apple откроет предзаказы на iPhone 16e с 21 февраля. В США стоимость смартфона стартует от $599. Устройство будет доступно в черном и белом цветах с объемом памяти 128 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ. Дата появления новинки в Украине пока неизвестна.