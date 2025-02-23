Apple iPhone 16e — новый дешевый айфон с OLED-экраном, 5G-модемом и ценой от $59923.02.25
Apple представила iPhone 16e — новый бюджетный смартфон, пришедший на смену iPhone SE третьего поколения. Устройство получило 6,1-дюймовый OLED-дисплей с вырезом для Face ID, что означает отказ компании от Touch ID и кнопки «Домой».
В основе смартфона лежит процессор A18, который поддерживает функции Apple Intelligence. Впервые iPhone оснащается фирменным 5G-модемом Apple C1, который, по заявлению компании, обеспечивает высокую энергоэффективность и продлевает время автономной работы.
На задней панели расположена 48-мегапиксельная камера с возможностью 2-кратного зума оптического качества. В отличие от старших моделей, iPhone 16e не получил телеобъектива и ультраширокоугольной камеры, а также лишен возможности снимать пространственные фото и видео для Vision Pro. Функции обработки изображений включают Photonic Engine, Deep Fusion и Smart HDR 5, но отсутствует портретный режим нового поколения и система Focus Control.
Среди конструктивных изменений стоит отметить появление кнопки Action Button вместо привычного переключателя режимов звука и порт USB-C вместо Lightning. Однако устройство не получило кнопку Camera Control, которая была добавлена в старшие модели iPhone 16.
iPhone 16e поддерживает новую функцию Audio Mix, позволяющую смешивать аудиодорожки во время записи, но не включает кинематографический режим и Action Mode для съемки плавного видео. Фронтальная камера аналогична той, что используется в iPhone 16, однако она лишена ряда продвинутых функций, таких как портретный режим с регулировкой глубины и новые стили фото.
Apple откроет предзаказы на iPhone 16e с 21 февраля. В США стоимость смартфона стартует от $599. Устройство будет доступно в черном и белом цветах с объемом памяти 128 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ. Дата появления новинки в Украине пока неизвестна.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор клавиатуры Logitech G PRO X TKL RAPID: тонкие настройки
Новая клавиатура Logitech G PRO X TKL RAPID не просто предлагает фирменно высокое качество и механические переключатели. Она также позволяет менять некоторые параметры срабатывания кнопок. Расскажем подробнее
Обзор клавиатуры Logitech G PRO X TKL RAPID: тонкие настройки
Обзор смартфона Poco X7 Pro: потенциал
Обзор мышки Ugreen M751: офисная классика
Представлены смартфоны Samsung Galaxy S25, S25 Plus, S25 Ultra. Живые фото и впечатления
Обзор беспроводных наушников Ugreen HiTune S5: цепкие
Обзор смартфона Oppo A40m (CPH2669): начало
Обзор микрофона Maono PD200X и аудио-микшера Maonocaster G1 NEO
Обзор автомобильного видеорегистратора Kawa Mini 3: размер неважен
Главные технологические события 2024 года
Лучшие устройства 2024 года: выбор редакции hi-tech.ua
Тест ноутбука Asus Zenbook S 14 UX5406S: ультра-компакт
Обзор TWS-наушников Oppo Enco Air4: новее
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Ultra (SM-X926B): многое
Обзор Asus Zenbook S 16 (UM5606): новая волна
Apple iPhone 16e — новый дешевый айфон с OLED-экраном, 5G-модемом и ценой от $599 Apple смартфон
Apple представила iPhone 16e — новый бюджетный смартфон, пришедший на смену iPhone SE третьего поколения. Устройство получило 6,1-дюймовый OLED-дисплей с вырезом для Face ID, что означает отказ компании от Touch ID и кнопки «Домой».
Ink Console — портативная консоль с E Ink для текстовых игр E Ink игры
Команда Singular 9 представила необычную консоль Ink Console, которая заинтересует поклонников ретро-игр и интерактивной литературы.
Ink Console — портативная консоль с E Ink для текстовых игр
Рейтинг самых популярных цветов автомобилей в 2024 году
YouTube исполнилось 20 лет
Хакеры придумали как взламывать учетные записи Signal
Наушники Belkin SoundForm Rhythm поддерживают быструю зарядку и работают до 28 часов от батареи
Украина на 71-м месте рейтинга Speedtest по скорости Интернета
Asus проводит бесплатное техническое обслуживание ноутбуков для новых пользователей
GTA V Online получит еще одно большое обновление графики
Социальная сеть X начала блокировать ссылки мессенджера Signal
Выгодно ли брать кредит до зарплаты: плюсы и минусы