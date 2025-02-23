Apple iPhone 16e – новий дешевий айфон з OLED-екраном, 5G-модемом та ціною від $59923.02.25
Apple представила iPhone 16e – новий бюджетний смартфон, який прийшов на зміну iPhone SE третього покоління. Пристрій отримав 6,1-дюймовий OLED-дисплей з вирізом для Face ID, що означає відмову компанії від Touch ID та кнопки «Додому».
В основі смартфона лежить процесор A18, що підтримує функції Apple Intelligence. Вперше iPhone оснащується фірмовим 5G-модемом Apple C1, який, за заявою компанії, забезпечує високу енергоефективність та продовжує час автономної роботи.
На задній панелі розташована 48-мегапіксельна камера з можливістю 2-кратного масштабування оптичної якості. На відміну від старших моделей, iPhone 16e не отримав телеоб’єктиву та ультраширококутної камери, а також позбавлений можливості знімати просторові фото та відео для Vision Pro. Функції обробки зображень включають Photonic Engine, Deep Fusion та Smart HDR 5, але відсутній портретний режим нового покоління та система Focus Control.
Серед конструктивних змін варто відзначити появу кнопки Action Button замість звичного перемикача режимів звуку та USB-C порт замість Lightning. Однак пристрій не отримав кнопку Camera Control, яка була додана до старших моделей iPhone 16.
iPhone 16e підтримує нову функцію Audio Mix, що дозволяє змішувати аудіодоріжки під час запису, але не включає кінематографічний режим та Action Mode для зйомки плавного відео. Фронтальна камера аналогічна тій, що використовується в iPhone 16, однак вона позбавлена низки функцій, таких як портретний режим з регулюванням глибини і нові стилі фото.
Apple відкриє попереднє замовлення на iPhone 16e з 21 лютого. У США вартість смартфона айфон 16е стартує від $599. Пристрій буде доступний у чорному та білому кольорах з об’ємом пам’яті 128 ГБ, 256 ГБ та 512 ГБ. Дата появи новинки в Україні поки що невідома.
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