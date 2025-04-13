Apple iPad Air 2025: дизайн, характеристики, особенности

Этой весной Apple представила новую линейку iPad. Презентация включила три планшета и прошла без громких анонсов, но вызвала серьезные дискуссии среди технических экспертов. Аппаратная составляющая планшетных ПК претерпела значительные обновления, а вот дизайн и цветовые решения остались прежними. В центре внимания — флагманская модель iPad Air M3, которая доступна в двух диагоналях корпуса — 11 и 13 дюймов. Далее рассмотрим детальнее основные характеристики топовых планшетов.

М3 — уникальный процессор нового поколения

«Сердцем» новых планшетов стал инновационный 3 нм-чипсет M3, ранее доступный только в топовых ноутбуках — MacBook Pro. Это первый случай в истории Apple (и не только), когда базовый планшетный ПК получил столь мощный процессор. В чипсете есть восьмиядерный CPU, 9-ядерный GPU с поддержкой аппаратного рейтрейсинга и 16-ядерный Neural Engine с технологиями машинного обучения.

Процессор обеспечивает кинематографическое качество графики и максимальную реалистичность мультимедийных файлов. Вы точно будете в восторге благодаря детализированным картинкам и высокому уровню визуального погружения. Чипсет ускоряет выполнение задач на 62% благодаря интеграции искусственного интеллекта.

Общие особенности

Основные технические характеристики Apple iPad Air 2025 таковы:

два варианта диагоналей — 11 дюймов (2360×1640 точек на дюйм) и 13 дюймов (2732х2048);

фирменный экран Liquid Retina IPS с максимальной яркостью 500 и 600 нит соответственно;

объем ОЗУ единый — 8GB;

внутреннее хранилище — 128, 256, 512GB или 1TB;

задняя камера 12 МП (f/1.8) и фронтальная 12 МП (f/2.0);

запись видеороликов в разрешении до 4K.

Возможности ОС и ИИ

Новый iPad Air поддерживает Apple Intelligence для расширенной работы с фотографиями, видео и поиска информации по текстовым или графическим описаниям. Siri также стала еще более функциональной. Новинка 2025 года совместима с модернизированной клавиатурой Magic Keyboard. Это дает возможность использовать планшет как полноценный ноутбук с удобным Trackpad и функциональными клавишами для быстрого управления параметрами.

Другие характеристики

iPad Air M3 имеет алюминиевый корпус с толстыми, но удобными боковыми гранями и олеофобным покрытием. Габариты обеих моделей таковы:

11 дюймов — вес 460 грамм, размер 247,6×178,5×6,1 мм;

13 дюймов — 617 грамм, размер 280,6×214,9×6,1 мм.

11-дюймовый Айпад оснащен батареей на 7606 мАч, а 13-дюймовый — на 9705 мАч. Это обеспечивает до 10 часов просмотра видео по Wi-Fi и примерно такое же время активной работы в интернете. Зарядка осуществляется через адаптер USB-C мощностью 20 Вт.

Планшет представлен в четырех цветах:

«Космический серый» (Space Gray);

голубой (Blue);

фиолетовый (Purple);

«Звездное сияние» (Starlight).

Цены на новинку составляют примерно 800–1000 USD за базовую версию на 128GB.