Apple AirPods 4 получили чип H2 и USB-C, а у AirPods Max новые цвета10.09.24
Apple AirPods 4
Apple представила новое поколение беспроводных наушников — AirPods 4. Во время презентации iPhone 16 компания объявила о запуске этих моделей, которые заменят предыдущие версии AirPods 2 и AirPods 3.
По внешнему виду AirPods 4 напоминают дизайн AirPods 3, но с рядом улучшений. Ключевым нововведением стал новый чип H2, который обеспечивает лучшее качество звука. Среди обновленных функций — изоляция голоса и персонализированный пространственный звук, ранее доступные только в AirPods Pro 2, но теперь ставшие частью новых AirPods 4. Линейка включает две модели. Первая из них — более доступная версия без функции активного шумоподавления и режима прозрачности, однако она сохраняет новый дизайн и другие улучшения. Стоимость этой модели составляет 129 долларов.
Вторая версия оснащена активным шумоподавлением, режимом прозрачности и адаптивным аудио, что делает её более продвинутой и, соответственно, более дорогой. Эта модель оценена в 179 долларов.
Обе модели AirPods 4 уже доступны для предзаказа, а старт продаж намечен на 20 сентября.
AirPods Max
Оригинальные AirPods Max, которые дебютировали в 2020 году как премиум-версия накладных наушников Apple, теперь доступны в пяти новых цветах:
- Starlight
- Midnight
- Purple
- Orange
- Blue
Одним из значительных изменений является поддержка зарядки через порт USB-C, что отражает переход Apple к единому стандарту зарядки для всей своей продукции. Ранее AirPods Max использовали порт Lightning, и новое обновление приближает устройства Apple к универсальному стандарту USB-C.
Согласно информации от Apple, в iOS 18 AirPods Max будут поддерживать персонализированный пространственный звук. Однако пока не ясно, будет ли обновленная версия оснащена новым чипом H2 или получит другие функции, которые доступны в AirPods Pro.
Обновленные AirPods Max уже доступны для предварительного заказа, а в розничной продаже появятся 20 сентября. Стоимость наушников осталась прежней — 549 долларов США.
Некоторые пользователи выражают разочарование из-за отсутствия значительных обновлений, таких как новый чип H2 или дополнительные аудиофункции. Тем не менее, для тех, кто интересуется новыми цветами и поддержкой USB-C, эти наушники могут стать привлекательным выбором.
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