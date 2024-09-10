Apple AirPods 4 получили чип H2 и USB-C, а у AirPods Max новые цвета

Apple AirPods 4

Apple представила новое поколение беспроводных наушников — AirPods 4. Во время презентации iPhone 16 компания объявила о запуске этих моделей, которые заменят предыдущие версии AirPods 2 и AirPods 3.

По внешнему виду AirPods 4 напоминают дизайн AirPods 3, но с рядом улучшений. Ключевым нововведением стал новый чип H2, который обеспечивает лучшее качество звука. Среди обновленных функций — изоляция голоса и персонализированный пространственный звук, ранее доступные только в AirPods Pro 2, но теперь ставшие частью новых AirPods 4. Линейка включает две модели. Первая из них — более доступная версия без функции активного шумоподавления и режима прозрачности, однако она сохраняет новый дизайн и другие улучшения. Стоимость этой модели составляет 129 долларов.

Вторая версия оснащена активным шумоподавлением, режимом прозрачности и адаптивным аудио, что делает её более продвинутой и, соответственно, более дорогой. Эта модель оценена в 179 долларов.

Обе модели AirPods 4 уже доступны для предзаказа, а старт продаж намечен на 20 сентября.

AirPods Max

Оригинальные AirPods Max, которые дебютировали в 2020 году как премиум-версия накладных наушников Apple, теперь доступны в пяти новых цветах:

Starlight

Midnight

Purple

Orange

Blue

Одним из значительных изменений является поддержка зарядки через порт USB-C, что отражает переход Apple к единому стандарту зарядки для всей своей продукции. Ранее AirPods Max использовали порт Lightning, и новое обновление приближает устройства Apple к универсальному стандарту USB-C.

Согласно информации от Apple, в iOS 18 AirPods Max будут поддерживать персонализированный пространственный звук. Однако пока не ясно, будет ли обновленная версия оснащена новым чипом H2 или получит другие функции, которые доступны в AirPods Pro.

Обновленные AirPods Max уже доступны для предварительного заказа, а в розничной продаже появятся 20 сентября. Стоимость наушников осталась прежней — 549 долларов США.

Некоторые пользователи выражают разочарование из-за отсутствия значительных обновлений, таких как новый чип H2 или дополнительные аудиофункции. Тем не менее, для тех, кто интересуется новыми цветами и поддержкой USB-C, эти наушники могут стать привлекательным выбором.