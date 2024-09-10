Apple AirPods 4 отримали чіп H2 та USB-C, а у AirPods Max нові кольори

Apple AirPods 4

Apple представила нове покоління бездротових навушників – AirPods 4. Під час презентації iPhone 16 компанія оголосила про запуск цих моделей, які замінять попередні версії AirPods 2 та AirPods 3.

На вигляд AirPods 4 нагадують дизайн AirPods 3, але з рядом поліпшень. Ключовим нововведенням став новий чіп H2, який забезпечує кращу якість звуку. Серед оновлених функцій – ізоляція голосу та персоналізований просторовий звук, раніше доступні тільки в AirPods Pro 2, але тепер стали частиною нових AirPods 4. Лінійка включає дві моделі. Перша з них — доступніша версія без функції активного шумоподавлення та режиму прозорості, проте вона зберігає новий дизайн та інші покращення. Вартість цієї моделі складає 129 доларів.

Друга версія оснащена активним шумоподавленням, режимом прозорості та адаптивним аудіо, що робить її більш просунутою і, відповідно, дорожчою. Ця модель оцінена у 179 доларів.

Обидві моделі AirPods 4 вже доступні для замовлення, а старт продажів намічений на 20 вересня.

AirPods Max

Оригінальні AirPods Max, які дебютували у 2020 році як преміум-версія накладних навушників Apple, тепер доступні у п’яти нових кольорах:

Starlight

Midnight

Purple

Orange

Blue

Однією зі значних змін є підтримка зарядки через порт USB-C, що відображає перехід Apple до єдиного стандарту зарядки для всієї своєї продукції. Раніше AirPods Max використовували порт Lightning, і нове оновлення наближає пристрої Apple до універсального стандарту USB-C.

Згідно з інформацією від Apple, iOS 18 AirPods Max підтримуватимуть персоналізований просторовий звук. Однак, поки не зрозуміло, чи буде оновлена ​​версія оснащена новим чіпом H2 або отримає інші функції, які доступні в AirPods Pro.

Оновлені AirPods Max вже доступні для попереднього замовлення, а у роздрібному продажу з’являться 20 вересня. Вартість навушників залишилася незмінною — 549 доларів США.

Деякі користувачі висловлюють розчарування через відсутність значних оновлень, таких як новий чіп H2 або додаткові аудіофункції. Тим не менш, для тих, хто цікавиться новими кольорами та підтримкою USB-C, ці навушники можуть стати привабливим вибором.