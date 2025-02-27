Анонсирован бесплатный Microsoft Office с поддержкой рекламы и ограниченными функциями27.02.25
Microsoft представила бесплатную настольную версию Office с рекламой. Компания запустила новую версию Microsoft Office, которая позволяет бесплатно использовать Word, Excel и PowerPoint без подписки или разового платежа. Однако пакет работает с рядом ограничений.
Бесплатный Microsoft Office доступен только для Windows и содержит рекламные баннеры в правой части экрана. Кроме того, каждые несколько часов воспроизводится 15-секундное видеообъявление.
Документы можно сохранять исключительно в облачное хранилище OneDrive (5 ГБ бесплатно), а локальное сохранение недоступно. Также отсутствует поддержка надстроек, водяных знаков и расширенного анализа данных.
Как установить бесплатный Microsoft Office
- Скачать установочный файл с официального сайта Microsoft.
- Запустить установку и дождаться загрузки пакета.
- Открыть Word, Excel или PowerPoint и нажать Skip for now во всплывающем окне.
- Подтвердить использование бесплатной версии, выбрав Continue for free.
- Указать Save to OneDrive в качестве места сохранения файлов.
Этот шаг Microsoft можно рассматривать как способ предложить альтернативу веб-версии Office, но с интеграцией OneDrive и рекламными ограничениями.
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