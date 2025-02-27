Анонсовано безкоштовний Microsoft Office з підтримкою реклами та обмеженими функціями27.02.25
Майкрософт представила безкоштовну настільну версію Office з рекламою.Компанія запустила нову версію Microsoft Office, яка дозволяє безкоштовно використовувати Word, Excel та PowerPoint без передплати чи разового платежу. Однак пакет працює з низкою обмежень.
Безкоштовний Microsoft Office доступний лише для Windows і містить рекламні банери у правій частині екрана. Крім того, кожні кілька годин відтворюється 15-секундне відеооголошення.
Документи можна зберігати виключно у хмарному сховищі OneDrive (5 ГБ безкоштовно), а локальне збереження недоступне. Також відсутня підтримка надбудов, водяних знаків та розширеного аналізу даних.
Як встановити безкоштовний Microsoft Office
- Скачати інсталяційний файл з офіційного сайту Microsoft.
- Запустити інсталяцію та дочекатися завантаження пакета.
- Відкрити Word, Excel або PowerPoint і натиснути Skip for now у спливаючому вікні.
- Підтвердити використання безкоштовної версії, вибравши Continue for free.
- Вказати Save to OneDrive як місце збереження файлів.
Цей крок Microsoft можна розглядати як спосіб запропонувати альтернативу веб-версії Office, але з інтеграцією OneDrive та рекламними обмеженнями.
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