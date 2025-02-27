Анонсовано безкоштовний Microsoft Office з підтримкою реклами та обмеженими функціями

Майкрософт представила безкоштовну настільну версію Office з рекламою.Компанія запустила нову версію Microsoft Office, яка дозволяє безкоштовно використовувати Word, Excel та PowerPoint без передплати чи разового платежу. Однак пакет працює з низкою обмежень.

Безкоштовний Microsoft Office доступний лише для Windows і містить рекламні банери у правій частині екрана. Крім того, кожні кілька годин відтворюється 15-секундне відеооголошення.

Документи можна зберігати виключно у хмарному сховищі OneDrive (5 ГБ безкоштовно), а локальне збереження недоступне. Також відсутня підтримка надбудов, водяних знаків та розширеного аналізу даних.

Як встановити безкоштовний Microsoft Office

Скачати інсталяційний файл з офіційного сайту Microsoft. Запустити інсталяцію та дочекатися завантаження пакета. Відкрити Word, Excel або PowerPoint і натиснути Skip for now у спливаючому вікні. Підтвердити використання безкоштовної версії, вибравши Continue for free. Вказати Save to OneDrive як місце збереження файлів.

Цей крок Microsoft можна розглядати як спосіб запропонувати альтернативу веб-версії Office, але з інтеграцією OneDrive та рекламними обмеженнями.