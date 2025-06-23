Anker отозвала более миллиона павербанков

Компания Anker объявила об отзыве портативных аккумуляторов PowerCore 10000 (модель A1263), произведённых в период с 1 января 2016 года по 30 октября 2019 года и продававшихся в США до конца 2022 года. Причина — зафиксированные случаи перегрева и возгорания устройств.

По информации Комиссии по безопасности потребительских товаров США (CPSC), зарегистрировано не менее 19 инцидентов, включая два случая лёгких ожогов и 11 случаев нанесения материального ущерба на общую сумму свыше $60 тысяч. В отзыве участвуют павербанки в чёрном, синем, красном и белом цветах.

Проверить устройство можно по наклейке на нижней стороне корпуса. Если указана модель Anker PowerCore 10000 (Model: A1263), приобретённая в США с 1 июня 2016 года по 31 декабря 2022 года, устройство подпадает под отзыв. Anker рекомендует немедленно прекратить использование аккумулятора и заполнить специальную форму на официальном сайте.

Пользователям предложены два варианта компенсации: бесплатная замена на новую модель Anker Power Bank (10K, 22.5W, модель A1388) либо подарочная карта номиналом $30, если замена временно недоступна.

Это не первый случай отзыва продукции Anker. В 2024 году компания уже отзывала модель Power Bank 321 и несколько других устройств, включая Bluetooth-колонки, из-за аналогичных проблем с безопасностью аккумуляторов.