Anker відкликала понад мільйон павербанків23.06.25
Компанія Anker оголосила про відкликання портативних акумуляторів PowerCore 10000 (модель A1263), вироблених у період з 1 січня 2016 по 30 жовтня 2019 і продавалися в США до кінця 2022 року. Причина – зафіксовані випадки перегріву та займання пристроїв.
За інформацією Комісії з безпеки споживчих товарів США (CPSC), зареєстровано не менше 19 інцидентів, включаючи два випадки легеньких опіків та 11 випадків завдання матеріальних збитків на загальну суму понад $60 тисяч. У відгуку беруть участь павербанки в чорному, синьому, червоному та білому кольорах.
Перевірити пристрій можна за наклейкою на нижній стороні корпусу. Якщо вказана модель Anker PowerCore 10000 (Model: A1263), придбана в США з 1 червня 2016 по 31 грудня 2022, пристрій підпадає під відгук. Anker рекомендує негайно припинити використання акумулятора та заповнити спеціальну форму на офіційному сайті.
Користувачам запропоновано два варіанти компенсації: безкоштовна заміна на нову модель Anker Power Bank (10K, 22.5W, модель A1388) або подарункова картка номіналом $30, якщо заміна тимчасово недоступна.
Це не перший випадок відкликання продукції Anker. У 2024 році компанія вже відкликала модель Power Bank 321 та кілька інших пристроїв, включаючи Bluetooth-колонки, через аналогічні проблеми з безпекою акумуляторів.
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