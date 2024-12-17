Android XR новая операционная система для конкурента Apple Vision Pro от Google

Google представила Android XR, платформу для устройств расширенной (AR) и виртуальной реальности (VR), возвращаясь на рынок после закрытия проектов Google Glass и Daydream. Новая система ставит перед собой задачу конкурировать с Apple VisionOS, делая акцент на упрощении и доступности.

Особенности Android XR:

Интеграция с Андроид: поддержка приложений из Play Store, таких как Google Maps, YouTube, и многозадачность, включая многооконную версию Chrome.

Искусственный интеллект Gemini: помогает распознавать объекты, генерировать подсказки и обеспечивать более глубокую интеграцию с окружающей средой.

WebXR: поддержка карт глубины для взаимодействия виртуальных объектов с реальными поверхностями.

Технические возможности:

Поддержка OpenXR 1.1: кроссплатформенный API, ориентированный на производительность и портативность.

Расширенные функции: Нейросети для отображения рук. Текстуры глубины для реалистичной интеграции виртуального и реального контента. Улучшенное освещение для соответствия реальным условиям. Отслеживание устройств (например, клавиатур, телефонов) в виртуальной среде.

Форматы: поддержка glTF 2.0 для 3D-моделей и OpenEXR для HDR-сред.

Гаджеты с Android XR

Первые устройства ожидаются в 2025 году. Одним из первых станет гарнитура Samsung Project Moohan, предлагающая управление жестами и отслеживание движений глаз. Однако остается вопрос, сможет ли Google сделать эти функции действительно удобными и избежать ошибок прошлого.

Android XR предлагает менее дорогую и открытую альтернативу Apple VisionOS, обещая функциональность Android в сочетании с AR и VR. Успех платформы будет зависеть от качества реализации и реакции рынка.