Android XR – нова операційна система для конкурента Apple Vision Pro від Google

Google представила Android XR, платформу для пристроїв розширеної (AR) та віртуальної реальності (VR), повертаючись на ринок після закриття проектів Google Glass та Daydream. Нова система ставить перед собою завдання конкурувати з Apple VisionOS, наголошуючи на спрощенні та доступності.

Особливості Android XR:

Інтеграція з Андроїд: підтримка програм із Play Store, таких як Google Maps, YouTube, та багатозадачність, включаючи багатовіконну версію Chrome.

Штучний інтелект Gemini: допомагає розпізнавати об’єкти, генерувати підказки та забезпечувати глибшу інтеграцію з навколишнім середовищем.

WebXR: підтримка глибинних карт для взаємодії віртуальних об’єктів з реальними поверхнями.

Технічні можливості:

Підтримка OpenXR 1.1: кросплатформний API, орієнтований на продуктивність та портативність.

Розширені функції: Нейросети для відображення рук. Текстури глибини для реалістичної інтеграції віртуального та реального контенту. Покращене освітлення для відповідності реальним умовам. Відстеження пристроїв (наприклад, клавіатур, телефонів) у віртуальному середовищі.

Формати: підтримка glTF 2.0 для 3D-моделей та OpenEXR для HDR-середовищ.

Гаджети з Android XR

Перші пристрої очікуються у 2025 році. Одним із перших стане гарнітура Samsung Project Moohan, що пропонує управління жестами та відстеження рухів очей. Однак залишається питання, чи зможе Google зробити ці функції дійсно зручними та уникнути помилок минулого.

Android XR пропонує менш дорогу та відкриту альтернативу Apple VisionOS, обіцяючи функціональність Android у поєднанні з AR та VR. Успіх платформи залежатиме від якості реалізації та реакції ринку.