Android 16 появился на смартфонах Pixel11.06.25
Google начала распространять стабильную версию Android 16, которая пока доступна только для смартфонов Pixel. Обновление включает ряд заметных изменений — от новых способов отображения уведомлений до улучшенных инструментов безопасности и поддержки дополнительных функций для экосистемы Android.
Главные обновления Android 16
- Live Updates: система уведомлений в реальном времени, позволяющая следить за событиями без необходимости открывать приложения. Например, можно отслеживать приближение такси или статус доставки еды;
- Поддержка Ultra HDR для HEIC: фотографии сохраняют больше деталей в тенях и на светлых участках, при этом размер файлов уменьшается;
- Новая панель быстрых настроек: элементы можно масштабировать — например, увеличивать плитку Wi-Fi, чтобы сразу увидеть список доступных сетей;
- Дополнительные функции для слуховых аппаратов: пользователи могут выбрать, какой микрофон использовать во время звонков;
- Многоточечная передача аудио по Bluetooth: теперь звук можно воспроизводить одновременно на нескольких подключённых устройствах.
Подробнее про Android 16
Одним из ключевых нововведений стали живые уведомления. Система позволяет следить за событиями в реальном времени — например, за перемещением курьера или автомобиля в службе такси — прямо из панели уведомлений. Данные отображаются в виде прогресс-бара, который можно развернуть нажатием на значок в строке состояния. На первом этапе поддержку получат популярные приложения для доставки и поездок. Google также работает над интеграцией функции с фирменными интерфейсами Samsung (Now Bar) и OnePlus (Live Alerts).
В Андроид 16 также реализована автоматическая группировка уведомлений — теперь система объединяет оповещения от одного приложения, чтобы избежать перегрузки панели.
Особое внимание уделено доступности. В новой версии Android добавлена полноценная поддержка слуховых аппаратов с LE Audio. Во время звонка пользователь может переключаться между микрофонами устройства и телефона, что особенно удобно в шумной обстановке. Также появились новые элементы управления громкостью прямо с телефона.
Безопасность стала более централизованной: защита от спама, вредоносных сайтов, приложений и фишинга теперь объединена в один центр. Все функции можно активировать одним нажатием. Помимо этого, внедрены новые алгоритмы распознавания мошенничества.
Камера получила ряд технических улучшений. В Android 16 реализовано автоматическое определение ночных сцен, гибридная автоэкспозиция и расширенные настройки цветовой температуры. Поддержка UltraHDR и HEIC-кодирования делает снимки более детализированными при меньшем размере файлов. Также появилась интеграция с Advanced Professional Video — функцией, предназначенной для более требовательной съемки.
Для планшетов и складных устройств начинается тестирование оконного режима, позволяющего запускать приложения в отдельных окнах. Эта функция пока доступна только в бета-версии Android 16 QPR3.
Обновления затронули и экосистему Android. В групповых чатах RCS можно задавать свои иконки и отключать оповещения по отдельным темам. В Google Photos появился ИИ-редактор, который предлагает автоматические улучшения изображений — от удаления объектов до генеративного изменения отдельных элементов. Gboard теперь поддерживает создание стикеров по текстовому описанию, а Emoji Kitchen пополнился новыми комбинациями эмодзи.
На часах под управлением Wear OS теперь можно оплачивать проезд без отдельного приложения, а приложение Recorder получило поддержку ИИ-сводок на французском и немецком языках. В Австралии появилась возможность подключения к спутнику через Emergency SOS от Android.
Интерфейс Material 3 Expressive, представленный ранее, в стабильную версию не вошёл. Его появление ожидается позже в этом году. Google пока не называет конкретные сроки, но советует разработчикам уже готовиться к переходу.
Наряду с Android 16 компания также выпустила июньский пакет обновлений Pixel Drop. Среди дополнений — виджет Pixel VIPs, который показывает активность по избранным контактам: сообщения, звонки, события календаря. Также улучшены автоматические субтитры для видео, в том числе из TikTok.
Прошивка распространяется поэтапно. Владельцы Pixel получат OTA-обновление в ближайшие дни. Образы системы и пакеты обновлений уже размещены на странице Google для разработчиков.
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