Android 16 з’явився на смартфонах Pixel

Google почала поширювати стабільну версію Android 16, яка поки що доступна тільки для смартфонів Pixel. Оновлення включає низку помітних змін – від нових способів відображення повідомлень до покращених інструментів безпеки та підтримки додаткових функцій для екосистеми Android.

Головні оновлення Android 16

Live Updates: система сповіщень у реальному часі, що дозволяє стежити за подіями без необхідності відкривати програми. Наприклад, можна відстежувати наближення таксі або статус доставки їжі;

Підтримка Ultra HDR для HEIC: фотографії зберігають більше деталей у тінях та на світлих ділянках, при цьому розмір файлів зменшується;

Нова панель швидких налаштувань: елементи можна масштабувати – наприклад, збільшувати плитку Wi-Fi, щоб відразу побачити список доступних мереж;

Додаткові функції для слухових апаратів: користувачі можуть вибрати, який мікрофон використовувати під час дзвінків;

Многоточкова передача аудіо через Bluetooth: тепер звук можна відтворювати одночасно на декількох підключених пристроях.

Докладніше про Android 16

Одним із ключових нововведень стали живі повідомлення. Система дозволяє стежити за подіями в реальному часі, наприклад, за переміщенням кур’єра або автомобіля в службі таксі прямо з панелі повідомлень. Дані відображаються як прогрес-бар, який можна розгорнути натисканням на значок у рядку стану. На першому етапі підтримку отримають популярні програми для доставки та поїздок. Google також працює над інтеграцією функції з фірмовими інтерфейсами Samsung (Now Bar) та OnePlus (Live Alerts).

В Андроїд 16 також реалізовано автоматичне угрупування повідомлень – тепер система об’єднує оповіщення від однієї програми, щоб уникнути перевантаження панелі.

Особливу увагу приділено доступності. У новій версії Android додано повноцінну підтримку слухових апаратів з LE Audio. Під час дзвінка користувач може перемикатися між мікрофонами пристрою та телефону, що особливо зручно в шумній обстановці. Також з’явилися нові елементи керування гучністю прямо з телефону.

Безпека стала більш централізованою: захист від спаму, шкідливих сайтів, програм та фішингу тепер об’єднаний в один центр. Усі функції можна активувати одним натисканням. Крім цього, впроваджено нові алгоритми розпізнавання шахрайства.

Камера отримала низку технічних поліпшень. В Android 16 реалізовано автоматичне визначення нічних сцен, гібридна автоекспозиція та розширені налаштування колірної температури. Підтримка UltraHDR та HEIC-кодування робить знімки більш деталізованими за меншого розміру файлів. Також з’явилася інтеграція з Advanced Professional Video – функцією, призначеною для більш вимогливої ​​зйомки.

Для планшетів та складних пристроїв починається тестування віконного режиму, що дозволяє запускати програми в окремих вікнах. Ця функція поки що доступна тільки в бета-версії Android 16 QPR3.

Обновлення торкнулися і екосистеми Android. У групових чатах RCS можна задавати свої іконки та відключати оповіщення на окремі теми. У Google Photos з’явився ІІ-редактор, який пропонує автоматичні покращення зображень – від видалення об’єктів до генеративної зміни окремих елементів. Gboard тепер підтримує створення стікерів за текстовим описом, а Emoji Kitchen поповнився новими комбінаціями емодзі.

На часах під керуванням Wear OS тепер можна оплачувати проїзд без окремої програми, а програма Recorder отримала підтримку ІІ-зведень на французькому та німецькому мовах. В Австралії з’явилася можливість під’єднання до спутника через Emergency SOS від Android.

Інтерфейс Material 3 Expressive, представлений раніше, до стабільної версії не увійшов. Його поява очікується пізніше цього року. Google поки що не називає конкретних термінів, але радити розробникам уже готуватися до переходу.

Поряд із Android 16 компанія також випустила червневий пакет оновлень Pixel Drop. Серед додатків – віджет Pixel VIPs, що показує активність за обраними контактами: повідомлення, дзвінки, події календаря. Також покращено автоматичні субтитри для відео, у тому числі з TikTok.

Прошивка поширюється поетапно. Власники Pixel отримають OTA-оновлення найближчими днями. Образи системи та пакети обновлень вже розміщено на сторінці Google для розробників.