Android 16 будет предупреждать о фальшивых мобильных сетях03.07.25
В новой операционной системе Android 16 появится функция, направленная на повышение безопасности пользователей связанная с сотовыми сетями. Она позволит распознавать фальшивые сотовые вышки (так называемые StingRay), которые имитируют настоящие базовые станции и способны перехватывать данные мобильных устройств.
После подключения к таким псевдовышкам злоумышленники могут получить доступ к конфиденциальной информации, включая местоположение пользователя и уникальные идентификаторы телефона. Андроид 16 будет уведомлять о подключении к незашифрованным сетям и попытках доступа к идентификаторам устройства.
В настройках появятся новые параметры, такие как «сетевые уведомления» и «защита сети 2G», позволяющие отключать устаревшие и уязвимые типы соединений. Ожидается, что эти функции будут поддерживаться только на смартфонах нового поколения. Первые совместимые устройства — Google Pixel 10 — должны выйти летом.
Активация Advanced Protection даст следующее:
- будет заблокирована установка приложений из любых источников, кроме Google Play;
- отключатся небезопасные протоколы связи, включая 2G;
- при попытке изменить настройки безопасности система потребует обязательную биометрическую аутентификацию или ввод PIN-кода.
Кроме этого, в режиме активной защиты усиливается фильтрация входящих звонков и сообщений, а также ограничивается подключение к потенциально небезопасным Wi-Fi-сетям. Всё это направлено на снижение риска фишинга, перехвата данных и удалённого взлома.
В первую очередь Advanced Protection станет доступен владельцам смартфонов Google Pixel — начиная с обновления Android 16 QPR1. Позже функцию получат и устройства от других производителей, однако точные сроки пока не названы.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Oppo Pad SE: планшет на долгий день
Новый планшет Oppo Pad SE отличается качественным экраном и большим аккумулятором. Он удобен как при домашнем использовании так и в путешествиях. Расскажем подробнее
Oppo Pad SE: планшет на долгий день
Ugreen Uno: павер-банк, эмодзи и магнитная беспроводная зарядка
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт с улыбкой
Ajax IndoorCam – профессиональное видеонаблюдение для каждого
Logitech G522 Lightspeed – наушники для больших свершений
Oppo Enco Buds3 Pro – беспроводные наушники-долгожители
GTA VI — чего ждать и что уже известно о самой нашумевшей игре
Ajax DoorBell: действительно умный и защищенный видеозвонок
Samsung Galaxy A36 и Galaxy A56 — доступные флагманские технологии
Обзор коврика с беспроводной зарядкой Logitech G Powerplay 2
Обзор микрофона Ugreen CM769: студийный звук недорого
Обзор ноутбука Acer Predator Helios Neo 16: золотая середина
Обзор Oppo Reno13 Pro: есть за что хвалить
Обзор клавиатуры Logitech G PRO X TKL RAPID: тонкие настройки
Обзор смартфона Poco X7 Pro: потенциал
Android 16 будет предупреждать о фальшивых мобильных сетях Андроид безопасность
Андроид 16 будет уведомлять о подключении к незашифрованным сетям и попытках доступа к идентификаторам устройства.
Синий экран смерти уберут из Windows 11. Фон станет черным и без грустного смайла Windows обновление
В июльском обновлении Windows 11 Microsoft заменит традиционный синий экран ошибки (BSOD), знакомый пользователям почти 40 лет, на черный фон
Android 16 будет предупреждать о фальшивых мобильных сетях
Insta360 Flow 2 — недорогой стабилизатор с автоотслеживанием и поддержкой смартфонов Apple
Украинских операторов сотовой связи обяжут бороться со спам-звонками
Xiaomi представила умные очки с ИИ, камерой и голосовым управлением
Facebook залезет глубоко: ИИ соцсети будет обрабатывать фото в галерее еще до загрузки
Часы Garmin quatix 8 позволяют управлять яхтой с помощью голоса
Складной смартфон Vivo X Fold5 — один из самых легких на рынке
Amazfit Helio Strap — фитнес-трекер без экрана
Samsung Smart Monitor M9 с QD-OLED-дисплеем 32 дюйма работает с ИИ