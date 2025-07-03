Android 16 будет предупреждать о фальшивых мобильных сетях

В новой операционной системе Android 16 появится функция, направленная на повышение безопасности пользователей связанная с сотовыми сетями. Она позволит распознавать фальшивые сотовые вышки (так называемые StingRay), которые имитируют настоящие базовые станции и способны перехватывать данные мобильных устройств.

После подключения к таким псевдовышкам злоумышленники могут получить доступ к конфиденциальной информации, включая местоположение пользователя и уникальные идентификаторы телефона. Андроид 16 будет уведомлять о подключении к незашифрованным сетям и попытках доступа к идентификаторам устройства.

В настройках появятся новые параметры, такие как «сетевые уведомления» и «защита сети 2G», позволяющие отключать устаревшие и уязвимые типы соединений. Ожидается, что эти функции будут поддерживаться только на смартфонах нового поколения. Первые совместимые устройства — Google Pixel 10 — должны выйти летом.

Активация Advanced Protection даст следующее:

будет заблокирована установка приложений из любых источников, кроме Google Play;

отключатся небезопасные протоколы связи, включая 2G;

при попытке изменить настройки безопасности система потребует обязательную биометрическую аутентификацию или ввод PIN-кода.

Кроме этого, в режиме активной защиты усиливается фильтрация входящих звонков и сообщений, а также ограничивается подключение к потенциально небезопасным Wi-Fi-сетям. Всё это направлено на снижение риска фишинга, перехвата данных и удалённого взлома.

В первую очередь Advanced Protection станет доступен владельцам смартфонов Google Pixel — начиная с обновления Android 16 QPR1. Позже функцию получат и устройства от других производителей, однако точные сроки пока не названы.