Android 16 попереджатиме про фальшиві мобільні мережі

У новій операційній системі Android 16 з’явиться функція, спрямована на підвищення безпеки користувачів, пов’язана зі стільниковими мережами. Вона дозволить розпізнавати фальшиві стільникові вежі (так звані StingRay), які імітують справжні базові станції та здатні перехоплювати дані мобільних пристроїв.

Після підключення до таких псевдовишок зловмисники можуть отримати доступ до конфіденційної інформації, включаючи розташування користувача та унікальні ідентифікатори телефону. Андроїд 16 повідомлятиме про підключення до незашифрованих мереж та спроби доступу до ідентифікаторів пристрою.

У налаштуваннях з’являться нові параметри, такі як “сповіщення мережі” та “захист мережі 2G”, що дозволяють вимкнути застарілі та вразливі типи з’єднань. Очікується, що ці функції підтримуватимуться лише на смартфонах нового покоління. Перші сумісні пристрої – Google Pixel 10 – мають вийти влітку.

Активація Advanced Protection дасть таке:

буде заблоковано встановлення програм з будь-яких джерел, крім Google Play;

відключаться небезпечні протоколи зв’язку, включаючи 2G;

при спробі змінити налаштування безпеки система потребує обов’язкової біометричної автентифікації або введення PIN-коду.

Крім цього, в режимі активного захисту посилюється фільтрація вхідних дзвінків та повідомлень, а також обмежується підключення до потенційно небезпечних Wi-Fi-мереж. Усе це спрямовано зниження ризику фішингу, перехоплення даних, і видаленого злому.

В першу чергу Advanced Protection стане доступним власникам смартфонів Google Pixel – починаючи з оновлення Android 16 QPR1. Пізніше функцію отримають і пристрої від інших виробників, проте точних термінів поки що не названо.